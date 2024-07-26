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В Омской области благоустроили еще семь территорий

В регионе продолжается реализация инициатив омичей в рамках проекта «Решают люди».

Источник: Комсомольская правда

Губернатор Виталий Хоценко рассказал о завершении благоустройства еще семи территорий в районах Омской области в рамках проекта «Решают люди».

Современную детскую площадку установили в Славянке Щербакульского района, в поселке Алексеевский Горьковского района — хоккейную коробку. В селе Азово оборудовали новый скейт-парк.

В Таре на прилегающей к стадиону «Олимп» территории создали Аллею славы местных спортсменов. В селе Хорошки Павлоградского района благоустроили территории дома культуры.

В селе Толоконцево Крутинского района благоустроили памятник воинам-землякам, а также создали парк памяти в селе Егоровка Тарского района.

В селах Репинка и Сорочино Калачинского района завершился ремонт дорог местного значения.