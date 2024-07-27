Эксперт в области деловой эзотерики рассказал, как вернуть финансовый достаток

Денежная потеря, тем более, если она не разовая — знак нарушения привычного хода жизни, судьбы человека, знак, что что-то идет не так. Часто финансовые потери начинают сопровождаться болезнями, разводом, потерей работы, дружбы. Страх потерь блокирует денежный канал, поэтому при нехватке финансов важно стать не более жадным, а более внимательным к работе, деньгам, более собранным.

Провести ритуал на растущую Луну. Оставить купюру в 1000 или 5000 рублей на подоконнике на ночь, глядя на месяц сказать: «Как на небе звезд не счесть, так бы и у меня деньги не переводились. Да будет так!».В ту же фазу Луны прикупить новый кошелек и положить неразменную купюру в отдельный кармашек. Кошелек должен быть красный или коричневый и из натуральной кожи. Сократить максимально количество долгов, чтобы выйти из сценария «нужды». А вот разобраться с долгами лучше уже на Луне убывающей. Довериться природным камням в качестве талисмана финансовой удачи. Например, считается, что лабрадор обладает свойством изменить негативный денежный сценарий. При этом открытие даже небольшого банковского счета прекрасно заменит денежный талисман, он будет «крутить деньги», разгонять «денежный поток».Освободить место новым потокам энергии и материальному обновлению: убраться в доме, безжалостно выбросить вещи, которые не радуют. Пусть Вселенная даст новые, лучшие. Активировать нижнюю чакру Муладхару, блокировка которой, как правило, сопровождает нехватку финансов и недовольство работой. Помогут спорт, танцы, обливания холодной водой.