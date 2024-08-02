В Верхнюю Пышму привезли космический корабль «Буран»

Если точнее, то называется космический корабль «Байкал» (изделия 2.01). Но входит он в серию «Буран». В космос он, к сожалению, так и не поднялся. Его строили для длительных многодневных полетов. Старт был запланирован на 1994 год, но из-за нехватки финансов и закрытия программы Многоразовой транспортно-космической системы строительство «Байкала» было прекращено в 1993 году. Его завершили лишь где-то на 30−50%.