В Верхнюю Пышму привезли космический корабль «Буран»

В следующий понедельник, 6 августа, в Музейном комплексе в Верхней Пышме начнут устанавливать настоящий космический корабль. Уникальный экспонат «Буран» уже привезли на Урал.
Это третий летный и первый пилотируемый корабль, созданный в рамках советской космической программы «Энергия — Буран». Это единственный сохранившийся в России летный экземпляр.
Если точнее, то называется космический корабль «Байкал» (изделия 2.01). Но входит он в серию «Буран». В космос он, к сожалению, так и не поднялся. Его строили для длительных многодневных полетов. Старт был запланирован на 1994 год, но из-за нехватки финансов и закрытия программы Многоразовой транспортно-космической системы строительство «Байкала» было прекращено в 1993 году. Его завершили лишь где-то на 30−50%.
С тех пор он не раз менял место своей стоянки, пока в середине июля его не заметили на барже на Клязьминском водохранилище в Подмосковье. Тогда появились слухи, что «Байкал» везут на Урал. В пятницу, 2 августа, это подтвердили в Музейном комплексе Верхней Пышмы.
— Разгрузка космического корабля «Буран» предварительно запланирована на 5 августа, — прокомментировали в музее. — На открытой экспозиционной площадке Музейного комплекса будет произведен подъем экспоната с трала с использованием тяжёлого крана, временная установка.