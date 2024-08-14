В Ростовскую область с 19 августа вернется сильная жара

В Ростов жара вернется уже в это воскресенье, 19 августа — днем будет +31 и солнечно, с понедельника жара начнет расти, 19 августа в донской столице +34. Такая погода будет держаться до конца недели.
По северу области в Верхнедонском и Шолоховском районах пик жары наступит во вторник и среду, 20 и 21 августа. Днем +33 +34, в ночные часы +17 +19.
На востоке Ростовской области в Ремонтненском, Дубовском и Заветинском районах с 19 по 22 августа сильная жара, днем +34 +35 и без осадков, в ночные часы +16 +18.
Такая же температура до +35 днем ожидается на следующей недели и по югу области в Песчанокопском и в Сальске.