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В Ростовскую область с 19 августа вернется сильная жара

В Ростовской области с 19 августа синоптики обещают сильную жару до +34 градусов. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Сейчас в Бисмарке: +26° 7 м/с 61% 716 мм рт. ст. +22°

В Ростов жара вернется уже в это воскресенье, 19 августа — днем будет +31 и солнечно, с понедельника жара начнет расти, 19 августа в донской столице +34. Такая погода будет держаться до конца недели.

По северу области в Верхнедонском и Шолоховском районах пик жары наступит во вторник и среду, 20 и 21 августа. Днем +33 +34, в ночные часы +17 +19.

На востоке Ростовской области в Ремонтненском, Дубовском и Заветинском районах с 19 по 22 августа сильная жара, днем +34 +35 и без осадков, в ночные часы +16 +18.

Такая же температура до +35 днем ожидается на следующей недели и по югу области в Песчанокопском и в Сальске.