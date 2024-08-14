Из-за дождей подрядчики начали откачивать воду с улиц Иркутска

В Иркутске подрядчики устраняют последствия сильных дождей. Ежедневно во всех районах города специалисты с использованием спецтехники проводят работы в усиленном режиме. Об этом КП-Иркутск сообщили в администрации города.
Очищают ливневые канализации, убирают намывы, которые появились вследствие дождя на дорогах и тротуарах. Если есть необходимость, то с пониженных участков откачивают воду. Так же, чтобы облегчить путь пешеходов и водителей, собирают и вывозят сломанные ветки.
— Данные мероприятия за последние сутки выполнены на участках улиц Николая Вилкова, Терешковой, Улан-Баторская, Желябова, Софьи Перовской, Щедрина, Сибирских Партизан, Шевцова, Декабрьских Событий, Киевская, Мелентьева, Седова, 3-го Июля, Дзержинского, Челнокова, Тургенева, на бульваре Рябикова, в переулке Кооперативном, на объездной дороге Свердловского округа, в микрорайоне Юбилейном, — рассказали в пресс-службе администрации.
Также во многих районах областного центра провели плановые работы, в которых специалисты убирали мусор с дороги и тротуаров, автобусных остановок, заездных карманов и газонов.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутской области отремонтируют 35 Домов культуры. На это выделено 76 миллионов рублей.