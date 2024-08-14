Из-за дождей подрядчики начали откачивать воду с улиц Иркутска

Очищают ливневые канализации, убирают намывы, которые появились вследствие дождя на дорогах и тротуарах. Если есть необходимость, то с пониженных участков откачивают воду. Так же, чтобы облегчить путь пешеходов и водителей, собирают и вывозят сломанные ветки.