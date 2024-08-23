«Свинец и пестициды»: врач назвал токсичные БАДы и объяснил, как выбрать добавки

«Для травяных добавок существуют особые стандартизированные экстракты, которые гарантируют определённый процент действующих веществ, что очень важно, так как от этого зависит эффект экстракта растения. И по опыту могу сказать, что травяные добавки со стандартизированным сырьём работают отлично и показывают предсказуемый эффект», — также говорит эксперт. И продолжает: независимые организации, хорошо себя зарекомендовавшие и обладающие авторитетом (те же Consumer Labs), регулярно проверяют добавки популярных брендов, посмотреть эти данные не составляет труда. Также можно найти сертификаты, упомянутые выше, прямо на упаковках добавок. Качественных брендов хватает, они давно существуют (многие — десятками лет), многократно проверены на практике и ни разу не заставили сомневаться в своём качестве.