Жителей Иркутской области предупреждают о звонках с подменных номеров

Сотрудники СК призывают жителей быть бдительными и никому не говорить личные данные. Если вам всё-таки позвонил неизвестный, который представился руководителем следственного органа или следователем и просит ответить на вопросы о ваших банковских счетах, вкладах и перевести деньги, то нужно сразу отключить телефон и сообщить об этом в полицию. Также не стоит перезванивать по номеру, с которого вам звонили, так как он подменный.