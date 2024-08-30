Жителей Иркутской области предупреждают о звонках с подменных номеров

Жителей Иркутской области предупреждают о мошенничестве, связанным с поддельными номерами под видом правоохранительных органов. Об этом irk.aif.ru сообщили в пресс-службе управления Следственного комитета СК России по Иркутской области.
«Злоумышленники звонят с поддельных номеров телефонов правоохранительных органов и убеждают под различными предлогами перевести деньги на указанные счета. При этом на гаджете отображается номер телефона, не соответствующий реальному номеру абонента». — рассказали АиФ-Иркутск в СК.
Аферисты с помощью специальной программы вводят нужный номер, который отображается на экране сотового телефона жертвы.
Сотрудники СК призывают жителей быть бдительными и никому не говорить личные данные. Если вам всё-таки позвонил неизвестный, который представился руководителем следственного органа или следователем и просит ответить на вопросы о ваших банковских счетах, вкладах и перевести деньги, то нужно сразу отключить телефон и сообщить об этом в полицию. Также не стоит перезванивать по номеру, с которого вам звонили, так как он подменный.