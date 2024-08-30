Жителей Приморья приглашают на умные маршруты здоровья

Пешая ходьба является одним из самых простых и эффективных способов поддержания здоровья. Не зря говорят, что движение — это жизнь. В последние годы в России действует программа «Каждому муниципалитету — маршрут здоровья», и в Приморье тоже начали появляться такие маршруты, сообщает «Комсомольская правда — Дальний Восток».
Самый урбанистический маршрут здоровья в Приморье расположен во сердце Владивостока. Жители и гости города могут пройти две тысячи метров, наслаждаясь морскими видами с набережной Цесаревича.
Умные маршруты здоровья есть и в других населенных пунктах Приморского края. Например, в Дальнегорске можно пройти один из самых протяженных маршрутов — его длина составляет 7500 метров. В городе Артём умный маршрут проходит по парку и лесопарку, где можно вдоволь надышаться свежим воздухом, а в Лесозаводске тропа здоровья уникальна по-своему — она расположена в дубовой роще.
В небольших населенных пунктах такие маршруты тоже можно найти. В Приморском крае они расположены в селах Раздольное и Чугуевка.
Вскоре на каждом маршруте появятся специальные таблички с QR-кодами, благодаря которым можно получить доступ к видеороликам с упражнениями и советам по укреплению здоровья.
Напомним, что программа «Каждому муниципалитету — маршрут здоровья» реализуется при поддержке Фонда президентских грантов. Инициатором и вдохновителем проекта является главный внештатный сердечно-сосудистый хирург России, президент Лиги здоровья нации Лео Бокерия.
О программе выдающийся врач говорит так:
— Самым доступным, безопасным и эффективным способом повышения физической активности считается ходьба. Создание маршрутов здоровья не требует больших финансовых вложений, зачастую это можно сделать усилиями ЗОЖ-активистов и волонтеров, но при этом обустроенные маршруты с элементарной навигацией, удобной для людей, становятся центрами притяжения.
Подробную информацию о программе «“Каждому муниципалитету — маршрут здоровья” и карту каждого маршрута можно найти здесь.
Ранее «КП» писала, что в Приморье пройдет Третья Международная Владивостокская регата.