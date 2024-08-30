Жителей Приморья приглашают на умные маршруты здоровья

Умные маршруты здоровья есть и в других населенных пунктах Приморского края. Например, в Дальнегорске можно пройти один из самых протяженных маршрутов — его длина составляет 7500 метров. В городе Артём умный маршрут проходит по парку и лесопарку, где можно вдоволь надышаться свежим воздухом, а в Лесозаводске тропа здоровья уникальна по-своему — она расположена в дубовой роще.