Олбани
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ленобласти ликвидировали несколько свалок

Под занавес уходящего лета в Ленинградской области ликвидировали несколько свалок.

В деревне Петровское Ломоносовского района ликвидировали свалку, возникшую из-за незаконного размещения отходов производства и потребления возле контейнерной площадки. Свалки также убраны в деревнях Крапивно, Авдетово и Кукуй в Киришском районе.

В поселке Победа на улице Советская администрация МО «Рощинское городское поселение» ликвидировала несанкционированные отходы общим объемом более 30 кубометров.

Во Всеволожске убрали свалки в границах муниципальных полей. В Куйвози решены проблемы с нарушениями обращения с отходами, увезены несколько свалок из лесов, а съезд к удобному месту сброса перекопан.

ЖКХ