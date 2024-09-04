В Ленобласти ликвидировали несколько свалок

В деревне Петровское Ломоносовского района ликвидировали свалку, возникшую из-за незаконного размещения отходов производства и потребления возле контейнерной площадки. Свалки также убраны в деревнях Крапивно, Авдетово и Кукуй в Киришском районе.
В поселке Победа на улице Советская администрация МО «Рощинское городское поселение» ликвидировала несанкционированные отходы общим объемом более 30 кубометров.
Во Всеволожске убрали свалки в границах муниципальных полей. В Куйвози решены проблемы с нарушениями обращения с отходами, увезены несколько свалок из лесов, а съезд к удобному месту сброса перекопан.