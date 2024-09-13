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«Родину» восстановят в Крыму

На набережной Балаклавы будет отреставрирован кинотеатр «Родина» — старейший в Крыму и один из первых в России.

Здание было построено в 1910 году в стиле раннего модерна. Имело открытую галерею в китайском стиле и деревянные балконы с навесами. Фасад украшало полукруглое окно, в нишах стояли скульптуры. Внутри был небольшой кинозал. В послевоенные годы к зданию пристроили летний кинотеатр с портиком и колоннами на входе.

Интересно, что в начале ХХ века кинотеатр носил название «Mon Repos» (в переводе с французского — «Мой покой»). В советские годы был переименован в «Родину». А в список объектов культурного наследия по ошибке включен как «Монпепос».

Кинотеатр закрылся в 1995 году из-за аварийного состояния. Здание выглядит плачевно и разваливается на глазах. Власти Севастополя не раз заявляли о планах отреставрировать памятник архитектуры. Был даже подготовлен проект и проведены публичные слушания.

При реставрации в здании должны были обустроить кинозал и летний кинотеатр с современным оборудованием. Планировалось восстановить черепичную кровлю, оконные заполнения на фасаде, колонны у входа, интерьеры в стилистике начала ХХ века. При подготовке проекта были использованы исторические документы и фотографии, включая найденные в архиве проектные решения 1913 года. Но до дела не дошло.

В этом году стало известно, что здание выкупил частный инвестор. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев объявил, что памятник архитектуры будет отреставрирован и в нем снова откроют кинотеатр.

«Здание будут приводить к историческому виду начала ХХ века. При этом “Родина” сохранит свое историческое назначение: после завершения реставрации здесь снова будут показывать кино», — написал Развожаев в своем Telegram-канале.

Реставрация будет выполнена за счет частных средств и обойдется в сотни миллионов рублей, сообщил глава города. Но прежде всего в здании нужно провести противоаварийные работы. Укрепить фасад и внутренние конструкции, чтобы памятник не разрушился полностью.

Сроки реставрации пока не называют. Но уже понятно, что она продлится не один год. Кинотеатр придется восстанавливать по крупицам. А для начала — подготовить проект на основе архивных документов и фотографий. Только на противоаварийные работы отводят больше года. Их выполнит подрядчик, который ведет реставрацию другого объекта культурного наследия Балаклавы — Водолечебницы К. С. Гинали, построенной также в начале ХХ века.

В здании кинотеатра за 30 лет скопились горы мусора. Недавно в нем состоялся субботник: сотрудники реставрационной компании убрали разбитые стекла, покрышки и другой хлам.

Вокруг кинотеатра вскоре установят забор, который не будет мешать гулять по набережной.

«Жители Балаклавы очень ждут реставрации этого кинотеатра, а особенно люди старшего возраста: многие из них в юности смотрели киноленты именно здесь», — добавил глава региона.

архитектура