«Родину» восстановят в Крыму

Сроки реставрации пока не называют. Но уже понятно, что она продлится не один год. Кинотеатр придется восстанавливать по крупицам. А для начала — подготовить проект на основе архивных документов и фотографий. Только на противоаварийные работы отводят больше года. Их выполнит подрядчик, который ведет реставрацию другого объекта культурного наследия Балаклавы — Водолечебницы К. С. Гинали, построенной также в начале ХХ века.