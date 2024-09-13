«Родину» восстановят в Крыму

Здание было построено в 1910 году в стиле раннего модерна. Имело открытую галерею в китайском стиле и деревянные балконы с навесами. Фасад украшало полукруглое окно, в нишах стояли скульптуры. Внутри был небольшой кинозал. В послевоенные годы к зданию пристроили летний кинотеатр с портиком и колоннами на входе.
Интересно, что в начале ХХ века кинотеатр носил название «Mon Repos» (в переводе с французского — «Мой покой»). В советские годы был переименован в «Родину». А в список объектов культурного наследия по ошибке включен как «Монпепос».
Кинотеатр закрылся в 1995 году из-за аварийного состояния. Здание выглядит плачевно и разваливается на глазах. Власти Севастополя не раз заявляли о планах отреставрировать памятник архитектуры. Был даже подготовлен проект и проведены публичные слушания.
При реставрации в здании должны были обустроить кинозал и летний кинотеатр с современным оборудованием. Планировалось восстановить черепичную кровлю, оконные заполнения на фасаде, колонны у входа, интерьеры в стилистике начала ХХ века. При подготовке проекта были использованы исторические документы и фотографии, включая найденные в архиве проектные решения 1913 года. Но до дела не дошло.
В этом году стало известно, что здание выкупил частный инвестор. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев объявил, что памятник архитектуры будет отреставрирован и в нем снова откроют кинотеатр.
«Здание будут приводить к историческому виду начала ХХ века. При этом “Родина” сохранит свое историческое назначение: после завершения реставрации здесь снова будут показывать кино», — написал Развожаев в своем Telegram-канале.
Реставрация будет выполнена за счет частных средств и обойдется в сотни миллионов рублей, сообщил глава города. Но прежде всего в здании нужно провести противоаварийные работы. Укрепить фасад и внутренние конструкции, чтобы памятник не разрушился полностью.
Сроки реставрации пока не называют. Но уже понятно, что она продлится не один год. Кинотеатр придется восстанавливать по крупицам. А для начала — подготовить проект на основе архивных документов и фотографий. Только на противоаварийные работы отводят больше года. Их выполнит подрядчик, который ведет реставрацию другого объекта культурного наследия Балаклавы — Водолечебницы К. С. Гинали, построенной также в начале ХХ века.
В здании кинотеатра за 30 лет скопились горы мусора. Недавно в нем состоялся субботник: сотрудники реставрационной компании убрали разбитые стекла, покрышки и другой хлам.
Вокруг кинотеатра вскоре установят забор, который не будет мешать гулять по набережной.
«Жители Балаклавы очень ждут реставрации этого кинотеатра, а особенно люди старшего возраста: многие из них в юности смотрели киноленты именно здесь», — добавил глава региона.