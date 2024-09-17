«Подарили вторую жизнь»: подросток, который попал под поезд и лишился ног, учится ходить на протезах

Сергей Федоров из Улан-Удэ — обычный подросток. Мальчишка мечтает учиться, получить профессию. Но главная его цель сейчас — вновь научиться ходить. Страшная трагедия изменила его жизнь в одночасье. Парень попал под поезд и лишился обеих ног. Он потерял много крови, пробыл несколько дней в коме, прошел долгий и сложный путь. И вот, спустя несколько месяцев, пытается вернуться к привычной жизни. Подробности — в материале КП-Иркутск.
«Я попал под поезд».
Все произошло 19 января. В тот роковой день Сергей гостил у своего лучшего друга — Ильи. Ребята — сверстники, на тот момент дружили около четырех лет. Благодаря общему интересу к автомобилям, оба мечтают выучиться на автомехаников.
В пять часов вечера Сергей вышел из дома и отправился в школу, на родительское собрание, где его должна была ждать мама. Однако буквально через 20 минут после того, как Илья закрыл за другом дверь, раздался телефонный звонок. Подросток услышал страшное: «Я попал под поезд!».
Почему это не сделал сам Сергей, почему позвонил родным, но не в службу спасения? Видимо, от шока.
— Каким образом он оказался на железной дороге? Я не знаю. Сережа должен был идти на автобусную остановку. Она совсем в другой стороне, — рассказывал Илья корреспонденту КП-Иркутск.
Подросток бросился на поиски друга, одновременно с этим позвонил в скорую помощь. Вскоре нашел. Сергей лежал на земле возле рельсов и истекал кровью. Но он был в сознании! Людей, которые бы могли помочь школьникам, вокруг не было. Тогда Илья сам принялся спасать друга. Подросток снял ремень и перетянул Сергею ноги, чтобы остановить кровь.
— Эти знания я получил от приятеля, который проходил военную подготовку. Он и научил меня оказывать первую помощь. Но, честно говоря, я даже не мог представить, что эти умения когда-либо мне пригодятся. Сережа молча наблюдал за моими действиями и говорил, что вот-вот потеряет сознание…
Пережил кому и несколько операций.
Уже через несколько минут на месте были медики скорой помощи. Илья помог им погрузить друга на носилки и автомобиль. О случившемся узнала и мама парня, Татьяна. Как оказалось, пока Илья бежал на помощь, Сергей успел также сообщить о случившемся маме.
Женщина рассказывает, что Сергей пролазил под стоящим составом. В этот момент выгоны тронулись.
Школьника тут же направили в операционную. Врачам пришлось ампутировать ему левую ногу на треть от бедра, а правую — на треть от колена.
— Сережа впал в кому на шесть дней. А когда очнулся, ему пришлось пережить еще несколько операций, одну из которых проводил хирург из Москвы. Подростку выправили ткани, нервы, зашили правую ногу. Культю левой ноги формировал уже доктор из Бурятии, — вспоминает мама подростка.
Татьяна в это время занималась обустройством дома, чтобы Сергею было удобнее передвигаться по нему самостоятельно. Семье помогли их земляки. С помощью собранных средств, женщина сделала отдельную пристройку, расширила территорию и сделала пандус для новой коляски.
Учится стоять на протезах.
С июля Сергей находился на реабилитации. С помощью курса массажей и физиотерапии врачи готовили его к протезированию.
— Нам изготовили слепки, по которым будут делать протезы. Сын научился стоять на одной ноги с помощью тренировочных протезов голени, а также приподниматься с кресла при помощи брусьев. Мы ему даже похожую конструкцию дома соорудили, чтобы он мог заниматься. Ждем пока второй протез, поскольку его слепок получился неудачным. Сергей похудел и гильза слишком большая теперь. Когда получим, сын будет учиться ходить. Пока, к сожалению, это будет еще нескоро. Но сын очень старается! Врачи хвалят его.
Татьяна признается, что процесс протезирования морально дается семье не просто. Но духу и сил подростку придает мечта. Сергей хочет, как можно скорее встать на ноги и начать ходить. А еще он не отказывается от своего желания стать автомехаником в будущем.
— Сейчас сын на домашнем обучении. Из-за долгого нахождения в больнице ему пришлось заново осваивать программу девятого класса. Его очень поддерживают одноклассники, друзья! Он часто с ними общается, переписывается. Я рада, что его окружают такие люди!