«Подарили вторую жизнь»: подросток, который попал под поезд и лишился ног, учится ходить на протезах

— Нам изготовили слепки, по которым будут делать протезы. Сын научился стоять на одной ноги с помощью тренировочных протезов голени, а также приподниматься с кресла при помощи брусьев. Мы ему даже похожую конструкцию дома соорудили, чтобы он мог заниматься. Ждем пока второй протез, поскольку его слепок получился неудачным. Сергей похудел и гильза слишком большая теперь. Когда получим, сын будет учиться ходить. Пока, к сожалению, это будет еще нескоро. Но сын очень старается! Врачи хвалят его.