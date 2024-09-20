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В Воронежской области жара отступит в выходные

В регионе будет сохраняться тепло.

Сейчас в Олбани: +16° 0 м/с 82% 752 мм рт. ст. +17°
Источник: АиФ Воронеж

В Воронежской области температура воздуха в выходные не поднимется выше +26 градусов, сообщили синоптики регионального гидрометцентра.

21 сентября днём в столице Черноземья будет от +23° до +25°. Ночью столбики термометров покажут до +7 градусов. Ожидается северо-западный ветер до 11 м/с. В области днём воздух прогреется до +26 градусов, а ночью опустится +4°. Осадков не ожидается.

22 сентября в регионе вновь ожидается +25 градусов. Ночью температура будет колебаться от +9° до +4°. В Воронеже будет от +20° до +22°. Ночью температура опустится до +10 градусов. Дождей не будет.