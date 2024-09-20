В мэрии Иркутска рассказали о запуске отопительного сезона

Отопительный сезон в Иркутске начался с 18 сентября. Для старта ориентировались на нормативы, а именно — установленную среднесуточную температуру, которая в течение 5 дней не должна подниматься выше +8 градусов.
Однако сделать так, чтобы одномоментно во всех помещениях стало тепло, технически невозможно: система должна входить в новых режим постепенно. Для этого составлен график, в первую очередь, как всегда, подключаются социальные объекты: школы, детские сады, больницы. Об этом рассказали в администрации Иркутска.
— Запуск системы идет в штатном режиме. В 220 социальных объектов из 291 уже подается тепло. Подключение жилищного фонда по округам продлится до 23 сентября в соответствии с графиком включения систем отопления потребителей, — сообщил мэр Иркутска Руслан Болотов.
Информация о графике подключения объектов ежедневно появляется в соцсетях мэрии. После подачи теплоносителя в магистральные сети запуском тепловых пунктов в жилых домах занимаются специалисты управляющих компаний. Именно там следует в первую очередь уточнять, когда будет подключен ваш дом и решать все текущие вопросы (например, если у соседей уже тепло, а у вас еще нет).
При этом энергетики сообщают, что все объекты теплоснабжения, а это Ново-Иркутская ТЭЦ и 33 котельных, подготовлены к работе.
Как пояснила руководитель службы государственного жилищного и строительного надзора Иркутской области Елена Рабцевич, в случае отсутствия тепла в регламентированный срок жители могут обращаться в аварийно-диспетчерскую службу своей управляющей компании или в ЕДДС. Если это не принесло результата, можно обратиться в Службу госжилнадзора. При этом важно назвать точный адрес.
Кстати, в этом году в Иркутске будет работать на одну котельную меньше. Благодаря строительству нового трубопровода, микрорайон Зеленый теперь снабжается теплом и горячей водой от Ново-Иркутской ТЭЦ. А это значит, что и воздух будет чище, и качество услуги лучше.