В мэрии Иркутска рассказали о запуске отопительного сезона

Информация о графике подключения объектов ежедневно появляется в соцсетях мэрии. После подачи теплоносителя в магистральные сети запуском тепловых пунктов в жилых домах занимаются специалисты управляющих компаний. Именно там следует в первую очередь уточнять, когда будет подключен ваш дом и решать все текущие вопросы (например, если у соседей уже тепло, а у вас еще нет).