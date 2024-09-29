Бывший директор оборонного предприятия останется в СИЗО

«Заслушав мнение прокурора, представителя администрации исправительной колонии, оценив поведение Заворохина, на которого за период отбывания наказания было наложено 3 взыскания, 2 из которых с водворением в ШИЗО, незначительность погашения исковых, суд не пришёл к убеждению, что цели наказания в данном случае достигнуты, осуждённый твёрдо встал на путь исправления и не нуждается в полном отбывании назначенного наказания», — отмечается в документе, который цитирует "Новый компаньон.