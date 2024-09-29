Бывший директор оборонного предприятия останется в СИЗО

Как сообщает «Новый компаньон», суд не нашел оснований для отмены судебного решения.
«Заслушав мнение прокурора, представителя администрации исправительной колонии, оценив поведение Заворохина, на которого за период отбывания наказания было наложено 3 взыскания, 2 из которых с водворением в ШИЗО, незначительность погашения исковых, суд не пришёл к убеждению, что цели наказания в данном случае достигнуты, осуждённый твёрдо встал на путь исправления и не нуждается в полном отбывании назначенного наказания», — отмечается в документе, который цитирует "Новый компаньон.
Таким образом, апелляцию оставили без удовлетворения. Постановление может быть обжаловано в кассационном порядке.
Ранее ходатайство об УДО Егора Заворохина рассмотрел Мотовилихинский суд Перми. Его адвокат заявил в суде, что его клиент отбыл необходимую для УДО часть срока, содержится не в колонии, а в облегченных условиях в СИЗО и ни разу не нарушил установленный порядок отбывания наказания.
Бывший исполнительный директор ФГУП Егор Заворохин был осужден за участие в хищении денежных средств завода в 2019 году. Суд установил, что подконтрольное ему ООО «Энергоресурс» продавало заводу теплоэнергию по завышенным ценам. Ущерб от совершения преступления составил около 140 млн руб. Господин Заворохин был приговорен к 6,5 годам лишения свободы. В 2023 году суд отклонил ходатайство осужденного об условно-досрочном освобождении.