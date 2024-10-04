«Монстры из ночных кошмаров»: какие пугающие домашние питомцы продаются в Беларуси

— Кивсяки действительно, неприхотливы в уходе: их не нужно выгуливать, мыть и прививать — достаточно кормить раз в неделю, воду они берут из почвы. Большая часть составляющих для их содержания есть в соседнем лесу: листовой опад, мох, лишайник, — подтверждает заводчик аналогичных многоножек из Новосибирска Полина Рассоха. — Это создание очень миролюбивое и интересное, хоть и немного пугающее. не кусается, кусаться ему просто нечем, но в момент опасности многоножки-кивсяки выделяют секрет, который по свойствам похож на ожог от йода.