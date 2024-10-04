«Монстры из ночных кошмаров»: какие пугающие домашние питомцы продаются в Беларуси

Пугающие домашние питомцы продаются в Беларуси. Сообщения о продаже размещены на популярном белорусском сайте объявлений.
Так, жительница Гродно продает многоножек-кивсяков. Черное членистоногое, напоминающее червяка с большим количеством ножек, похожими на бахрому, выглядит как существо из ночных кошмаров.
Заводчик многоножек сообщает, что они могут вырастать до 35 сантиметров, и внешне напоминают шланг от лейки душа. А еще, что они очень неприхотливы в уходе, так как их не требуется кормить каждый день.
— Кивсяки действительно, неприхотливы в уходе: их не нужно выгуливать, мыть и прививать — достаточно кормить раз в неделю, воду они берут из почвы. Большая часть составляющих для их содержания есть в соседнем лесу: листовой опад, мох, лишайник, — подтверждает заводчик аналогичных многоножек из Новосибирска Полина Рассоха. — Это создание очень миролюбивое и интересное, хоть и немного пугающее. не кусается, кусаться ему просто нечем, но в момент опасности многоножки-кивсяки выделяют секрет, который по свойствам похож на ожог от йода.
Но многоножки не единственные пугающие домашние питомцы, которых разводят белорусы.
Еще один житель Гродно предлагает на продажу паука вида тегенария стенная. Как предупреждает заводчик, предлагаемый питомец — самочка, которая (с размахом лап) может вырасти до 17 сантиметров. Как особо отмечается, она не агрессивная. Других подробностей о своем питомце, как и способах заботы о нем мужчина не сообщает. Видимо, предполагается, что паука нужно выпустить на вольные хлеба.
В сообществах арахнолюбов говорится о том, что тегенарии стенные очень хорошие охотники на комаров и других домашних насекомых, досаждающих людям, в том числе клопов. Срок жизни тегенарии стенной без стрессов и хищников — несколько лет. Поэтому если домовладельца не смущает паутина в видных местах, то такой домашний обитатель может принести большую пользу, так как для человека, несмотря на свой устрашающий вид, он совершенно не опасен.
Чуть симпатичнее тегенарии стенной, но все равно жутко выглядят и пауки-птицееды, которых продают сразу в нескольких городах и районах Беларуси. Пушистые и разноцветные — помимо черных и коричневых есть синие, зеленые, сиреневые и даже розовые пауки — они вырастают в среднем до 10−14 сантиметров (бывают и до 30 см), и это без учета размаха лап. Выберется такой арахнид из своего домика, когда у вас, например, гости, и от неожиданности запросто может сойти за галлюцинацию.
А вообще, кого только не держат белорусы дома: среди продаваемых для домашнего содержания божьих тварей есть и мокрицы, и богомолы, и разные жуки, и палочники, и даже муравьи-бочки. К слову, ни один из этих экзотических питомцев не входит в список тех, кого нельзя содержать в квартире в Беларуси с 1 августа 2022 года.
Также напомним, что с 1 апреля 2024 года в Беларуси действует закон об ответственном обращении с домашними питомцами: «Десять главных новшеств закона “Об ответственном обращении с животными”.
Еще мы рассказывали, каких питомцев полагается регистрировать и за кого необходимо платить налог, ведь незнание закона (а оказывается, многие белорусы его не знают) не освобождает от ответственности.
И вот топ-5 чужеродных для Беларуси животных и растений, которых люди выпустили в дикую природу и высадили на участках. Есть большое число животных и растений, которые либо по незнанию, либо по людской халатности сначала живут в домах и квартирах, а потом попадают в дикую природу Беларуси, а там, не встречая себе противодействия, быстро размножаются, вытесняя естественную многолетнюю флору и фауну. Такие виды называются инвазивными, и они очень опасны (подробности).