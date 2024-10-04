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«Монстры из ночных кошмаров»: какие пугающие домашние питомцы продаются в Беларуси

Жители Беларуси продают пугающих домашних питомцев.

Источник: Комсомольская правда

Пугающие домашние питомцы продаются в Беларуси. Сообщения о продаже размещены на популярном белорусском сайте объявлений.

Так, жительница Гродно продает многоножек-кивсяков. Черное членистоногое, напоминающее червяка с большим количеством ножек, похожими на бахрому, выглядит как существо из ночных кошмаров.

Заводчик многоножек сообщает, что они могут вырастать до 35 сантиметров, и внешне напоминают шланг от лейки душа. А еще, что они очень неприхотливы в уходе, так как их не требуется кормить каждый день.

По словам хозяйки кивсяков, ее питомцы похожи на шланг для душевой лейки Фото: kufar.by

— Кивсяки действительно, неприхотливы в уходе: их не нужно выгуливать, мыть и прививать — достаточно кормить раз в неделю, воду они берут из почвы. Большая часть составляющих для их содержания есть в соседнем лесу: листовой опад, мох, лишайник, — подтверждает заводчик аналогичных многоножек из Новосибирска Полина Рассоха. — Это создание очень миролюбивое и интересное, хоть и немного пугающее. не кусается, кусаться ему просто нечем, но в момент опасности многоножки-кивсяки выделяют секрет, который по свойствам похож на ожог от йода.

Многоножки не кусаются, но могут оставить небольшой ожог. Фото: kufar.by

Но многоножки не единственные пугающие домашние питомцы, которых разводят белорусы.

Еще один житель Гродно предлагает на продажу паука вида тегенария стенная. Как предупреждает заводчик, предлагаемый питомец — самочка, которая (с размахом лап) может вырасти до 17 сантиметров. Как особо отмечается, она не агрессивная. Других подробностей о своем питомце, как и способах заботы о нем мужчина не сообщает. Видимо, предполагается, что паука нужно выпустить на вольные хлеба.

В сообществах арахнолюбов говорится о том, что тегенарии стенные очень хорошие охотники на комаров и других домашних насекомых, досаждающих людям, в том числе клопов. Срок жизни тегенарии стенной без стрессов и хищников — несколько лет. Поэтому если домовладельца не смущает паутина в видных местах, то такой домашний обитатель может принести большую пользу, так как для человека, несмотря на свой устрашающий вид, он совершенно не опасен.

Пауки-птицееды бывают разных цветов и могут вырастать до 30 сантиметров. Фото: kufar.by

Чуть симпатичнее тегенарии стенной, но все равно жутко выглядят и пауки-птицееды, которых продают сразу в нескольких городах и районах Беларуси. Пушистые и разноцветные — помимо черных и коричневых есть синие, зеленые, сиреневые и даже розовые пауки — они вырастают в среднем до 10−14 сантиметров (бывают и до 30 см), и это без учета размаха лап. Выберется такой арахнид из своего домика, когда у вас, например, гости, и от неожиданности запросто может сойти за галлюцинацию.

А вообще, кого только не держат белорусы дома: среди продаваемых для домашнего содержания божьих тварей есть и мокрицы, и богомолы, и разные жуки, и палочники, и даже муравьи-бочки. К слову, ни один из этих экзотических питомцев не входит в список тех, кого нельзя содержать в квартире в Беларуси с 1 августа 2022 года.

Богомолы немного напоминают инопланетян. Фото: kufar.by

Также напомним, что с 1 апреля 2024 года в Беларуси действует закон об ответственном обращении с домашними питомцами: «Десять главных новшеств закона “Об ответственном обращении с животными”.

Еще мы рассказывали, каких питомцев полагается регистрировать и за кого необходимо платить налог, ведь незнание закона (а оказывается, многие белорусы его не знают) не освобождает от ответственности.

И вот топ-5 чужеродных для Беларуси животных и растений, которых люди выпустили в дикую природу и высадили на участках. Есть большое число животных и растений, которые либо по незнанию, либо по людской халатности сначала живут в домах и квартирах, а потом попадают в дикую природу Беларуси, а там, не встречая себе противодействия, быстро размножаются, вытесняя естественную многолетнюю флору и фауну. Такие виды называются инвазивными, и они очень опасны (подробности).