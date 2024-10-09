Глава BitRiver Игорь Рунец рассказал о лидерстве России в майнинге

Россия в 2021-м году к криптовалюте особого интереса не проявляет. Президент Владимир Путин на настойчивые вопросы о перспективах криптовалюты в России журналистов американского телеканала CNBC отвечал: «Криптовалюта, конечно, может быть расчётной единицей, но она очень нестабильна. Для того чтобы переводить средства из одного места в другое — да, но торговать, тем более торговать энергоресурсами, на мой взгляд, пока ещё это преждевременно. Криптовалюта пока ничем не обеспечена. Она имеет место на существование и как средство расчета может использоваться, конечно, да, но торговля нефтью, скажем, или другими первичными материалами и источниками энергии — все-таки пока, мне кажется, об этом рановато говорить».