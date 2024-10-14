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В Новосибирске министру природных ресурсов внесли представление из-за обрушения берега

Берег реки Ельцовки разрушается с 2018 года. За это время никаких мер не принято.

Источник: Прецедент

Министру природных ресурсов Новосибирской области Евгению Шестернину внесено представление по поводу угрозы обрушения берега реки 1-я Ельцовка.

Напомним, 11 октября на улице 2-я Сухарная Береговая в Заельцовском районе ввели режим повышенной готовности из-за угрозы обрушения домов. В мэрии пояснили, что причиной сложившейся ситуации стал подъем уровня воды в реке и невозможность задействовать технику в берегоукрепительных работах. При этом в муниципалитете добавили, что ответственность за состояние водного объекта несет министерство природных ресурсов НСО.

Новосибирская межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку по факту обрушения берега реки 1-я Ельцовка.

— Установлено, что в нарушение водного законодательства Министерством природных ресурсов и экологии Новосибирской области при наличии с 2018 года сведений об обрушении берега реки не принято мер по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий, — говорится в пресс-релизе прокуратуры.

По данному факту природоохранной прокуратурой министру внесено представление, которое находится на рассмотрении.

Устранение нарушений поставлено в прокуратуре на контроль.

Ранее «Прецедент» писал: улица новосибирского села уходит под воду из-за обрушения берега.

Екатерина СОСНИНА.