В Новосибирске министру природных ресурсов внесли представление из-за обрушения берега

Напомним, 11 октября на улице 2-я Сухарная Береговая в Заельцовском районе ввели режим повышенной готовности из-за угрозы обрушения домов. В мэрии пояснили, что причиной сложившейся ситуации стал подъем уровня воды в реке и невозможность задействовать технику в берегоукрепительных работах. При этом в муниципалитете добавили, что ответственность за состояние водного объекта несет министерство природных ресурсов НСО.