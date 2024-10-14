В Новосибирске министру природных ресурсов внесли представление из-за обрушения берега

Министру природных ресурсов Новосибирской области Евгению Шестернину внесено представление по поводу угрозы обрушения берега реки 1-я Ельцовка.
Напомним, 11 октября на улице 2-я Сухарная Береговая в Заельцовском районе ввели режим повышенной готовности из-за угрозы обрушения домов. В мэрии пояснили, что причиной сложившейся ситуации стал подъем уровня воды в реке и невозможность задействовать технику в берегоукрепительных работах. При этом в муниципалитете добавили, что ответственность за состояние водного объекта несет министерство природных ресурсов НСО.
Новосибирская межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку по факту обрушения берега реки 1-я Ельцовка.
— Установлено, что в нарушение водного законодательства Министерством природных ресурсов и экологии Новосибирской области при наличии с 2018 года сведений об обрушении берега реки не принято мер по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий, — говорится в пресс-релизе прокуратуры.
По данному факту природоохранной прокуратурой министру внесено представление, которое находится на рассмотрении.
Устранение нарушений поставлено в прокуратуре на контроль.
Ранее «Прецедент» писал: улица новосибирского села уходит под воду из-за обрушения берега.
Екатерина СОСНИНА.