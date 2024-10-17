Что можно и нельзя делать в Ерофеев день 17 октября, когда говорят «На Ерофея зима шубу надевает»

Православная церковь 17 октября вспоминает святого Иерофея Афинского. В народе принято праздновать Ерофеев день. Согласно приметам, с указанной даты начиналось похолодание и ощущалось приближение зимы. Предки говорили так: «На Ерофея зима шубу надевает».
Не рекомендуется в Ерофеев день много работать. Особенно запрещался тяжелый физический труд. В указанный день не принято играть свадьбы. Считалось, что молодожены будут часто ссориться. А еще 17 октября не ходили в лес.
По традиции, указанный день старались проводить дома и старались не выходить из дома без необходимости. Девушкам 17 октября следовало общаться только с теми людьми, которых они знают.
Согласно приметам, выпавший первый снег говорил о том, что настоящая зима наступит через 40 дней. В том случае, если птицы нахохлились, что погода ухудшится. Белки, поменявшие цвет шерсти, указывали на морозную зиму.
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