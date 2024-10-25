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Пермские фигуристы взяли золото и бронзу на этапе Гран-при России

Уверенную победу в парном катании одержали Таисия Щербинина и Артём Петров.

Источник: РИА "Новости"

Пермские фигуристы Таисия Щербинина — Артём Петров и Виктория Двинина — Виктор Потапов завоевали золотые и бронзовые медали на втором этапе юниорской серии Гран-при России в Магнитогорске.

Обе пары — ученики тренерского штаба Павла Слюсаренко. Таисия и Артём выступают вместе второй сезон, но производят впечатление очень скатанной пары. В их активе уже есть серебро, полученное на Мемориале Панина-Коломенкина в начале октября.

На этапе Гран-при «Звёзды Магнитки» ребята продемонстрировали уверенные выбросы, красивые поддержки, синхронность в исполнении прыжковых элементов. За две программы, короткую и произвольную, они допустили единственную грубую ошибку: партнёр упал на тройном тулупе. В остальном, по словам комментатора соревнований Александра Гришина, «всё было просто классно». Итоговая сумма победителей — 184,44 балла. Второе место заняли москвичи Зоя Ковязина и Артемий Мохов (176,63 балла) из тренерского штаба Этери Тутберидзе.

На третью ступеньку подиума поднялась ещё одна пермская пара Виктория Двинина — Виктор Потапов. После короткой программы они шли четвёртыми, но в произвольной сумели обойти соперников, получив в сумме 161,03 балла.

В воскресенье награды на «Звёздах Магнитки» разыграют взрослые спортсмены. В парном катании в борьбу за медали вступят пермяки Елизавета Осокина и Артём Грицаенко.

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