Пермские фигуристы взяли золото и бронзу на этапе Гран-при России

На этапе Гран-при «Звёзды Магнитки» ребята продемонстрировали уверенные выбросы, красивые поддержки, синхронность в исполнении прыжковых элементов. За две программы, короткую и произвольную, они допустили единственную грубую ошибку: партнёр упал на тройном тулупе. В остальном, по словам комментатора соревнований Александра Гришина, «всё было просто классно». Итоговая сумма победителей — 184,44 балла. Второе место заняли москвичи Зоя Ковязина и Артемий Мохов (176,63 балла) из тренерского штаба Этери Тутберидзе.