Пермские фигуристы взяли золото и бронзу на этапе Гран-при России

Пермские фигуристы Таисия Щербинина — Артём Петров и Виктория Двинина — Виктор Потапов завоевали золотые и бронзовые медали на втором этапе юниорской серии Гран-при России в Магнитогорске.
Обе пары — ученики тренерского штаба Павла Слюсаренко. Таисия и Артём выступают вместе второй сезон, но производят впечатление очень скатанной пары. В их активе уже есть серебро, полученное на Мемориале Панина-Коломенкина в начале октября.
На этапе Гран-при «Звёзды Магнитки» ребята продемонстрировали уверенные выбросы, красивые поддержки, синхронность в исполнении прыжковых элементов. За две программы, короткую и произвольную, они допустили единственную грубую ошибку: партнёр упал на тройном тулупе. В остальном, по словам комментатора соревнований Александра Гришина, «всё было просто классно». Итоговая сумма победителей — 184,44 балла. Второе место заняли москвичи Зоя Ковязина и Артемий Мохов (176,63 балла) из тренерского штаба Этери Тутберидзе.
На третью ступеньку подиума поднялась ещё одна пермская пара Виктория Двинина — Виктор Потапов. После короткой программы они шли четвёртыми, но в произвольной сумели обойти соперников, получив в сумме 161,03 балла.
В воскресенье награды на «Звёздах Магнитки» разыграют взрослые спортсмены. В парном катании в борьбу за медали вступят пермяки Елизавета Осокина и Артём Грицаенко.