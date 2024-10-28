Железнодорожник спас девочку, на которую напал пес

В Новосибирской области собака напала на маленькую девочку. Инцидент произошел 25 октября на перегоне Чебула — Болотное. Животное покусало ребенка до такой степени, что пришлось накладывать швы. Подробности — в материале nsk.aif.ru.
«Собака покусала лицо»
Как рассказала жительница города Болотное Новосибирской области Алина Е., собака напала на ребенка и покусала лицо — пришлось накладывать швы. Рядом не было никого из людей, чтобы помочь маленькой девочке. Происходящее заметил машинист поезда, проезжавший мимо, он сообщил о случившемся на станцию. Затем связались с сотрудником ЖД, тот на машине отвез пострадавшую в больницу.
«Мне известно, что ребенок учится в школе № 4, в 4 классе, что собака покусала лицо, и что ребенок возвращался в это время со школы, как я поняла, через линию», — рассказала журналисту АиФ-Новосибирск Алина.
Отметим, что ранее в местном паблике появилась запись о том, что в этом месте ходит бродячая собака, искали её хозяина, однако никто не откликнулся.
«Это огромная проблема города, сколько можно поднимать эту тему, чтобы действительно начали что-то решать. Около 4 школы постоянно к детям цепляются собаки, также около 16 интерната, а по улице Горького вообще невозможно пройти, “Шаховские” шайки собачьи прохода не дают», — негодует местная жительница.
В комментариях под постом в местном паблике выясняются и другие обстоятельства, якобы ребенок был около перегона.
«Остается много вопросов к родителям и опекунам»
Журналист «АиФ-Новосибирск» обратился в пресс-службу ЗСЖД за комментарием. По их данным, ребенок действительно ходил вдоль путей на перегоне Чебула — Болотное, рядом была собака. Ближе всего к этому месту был бригадир Болотнинской дистанции пути Дмитрий Рогалис.
«Подъехав, он увидел девочку в возрасте около 10 лет в порванной одежде, с рваными ранами. Бригадир пути посадил ребенка в машину, вызвал скорую помощь к ближайшему железнодорожному переезду. Пока они ехали, железнодорожник поддерживал разговор с ребенком, чтобы девочка не потеряла сознание. По прибытии на переезд Дмитрий передал ребенка врачам скорой помощи», — уточнили в пресс-службе.
Как писал в соцсетях сам бригадир пути, остается много вопросов к родителям и опекунам, и один из них — почему девочка находилась вдали от населенного пункта и вблизи ЖД.
«При сопровождении животного до места временного содержания оно не оказало признаков агрессии. Так много вопросов, как немецкая овчарка и ребенок оказались на перегоне», — заявил Дмитрий Рогалис.
Официально
В Следственном комитете России по Новосибирской области журналисту АиФ-Новосибирск прокомментировали ситуацию.
«Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 118 УК РФ. Проводится расследование», — сообщили в ведомстве.
Добавим, что ч. 1 ст. 118 УК РФ подразумевает причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности.
После случившегося делом заинтересовался председатель СК России Александр Бастрыкин. Глава ведомства запросил доклад по уголовному делу о нападении безнадзорной собаки на малолетнюю в городе Болотное Новосибирской области.
«Несмотря на то, что безнадзорные животные стаями обитают вблизи образовательных учреждений, мер к организации их отлова не принимается. В СУ СК России по Новосибирской области возбуждено уголовное дело», — говорится в сообщении.
Также известно, что исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.