Железнодорожник спас девочку, на которую напал пес

Как рассказала жительница города Болотное Новосибирской области Алина Е., собака напала на ребенка и покусала лицо — пришлось накладывать швы. Рядом не было никого из людей, чтобы помочь маленькой девочке. Происходящее заметил машинист поезда, проезжавший мимо, он сообщил о случившемся на станцию. Затем связались с сотрудником ЖД, тот на машине отвез пострадавшую в больницу.