Администрация Владивостока рассказала, когда решится мусорный кризис в городе

Много обращений горожане пишут в telegram-чат главы города Константина Шестакова. Так, тяжёлая экологическая ситуация складывается на площадке для мусора возле дома № 20 по улице Чкалова. Заявительница пишет, что решить проблему через управляющую компанию жильцам не удалось.
Также переполнилась площадка на проспекте 100-летия Владивостока между домами № 32б и № 38а. Картонные коробки и другой крупногабаритный мусор заполняет прогулочную зону и детскую площадку. Жильцы пишут, что отходы не вывозят уже более двух недель.
В МЦУ Владивостока на обе жалобы ответили, что график вывоза крупногабаритного мусора — один раз в 10 дней. Сбоя в графике не зафиксировано, вывоз негабаритных отходов запланирован на 4 ноября. Но подрядчик экологического оператора, который обслуживает эту часть города, сообщил, что на этих контейнерных площадках отсутствует работа дворника по сортировке мусора. КГО, картон, строительный мусор перемешаны в одну кучу, а должны быть разложены по группам. Картон должен быть не только сложен отдельной кучей, но и приведён в плоский вид силами собственника контейнерной площадки с участием дворника. (Ветки, шины и строительный мусор не относятся к твёрдым коммунальным отходам и в тариф вывоза регионального оператора не входят, их утилизацией должен заниматься собственник, у которого они образовались). О проблемных контейнерных площадках уведомили специалистов городского управления содержания жилфонда.
Но если всё упирается в работу дворников, то ситуация безвыходная. Губернатор Олег Кожемяко ещё в 2021 году раскритиковал работу управляющих компаний, отметив, что в штате этих организаций кабинетных работников столько же, сколько дворников и прочих «рабочих лошадок». С таким дисбалансом в среднем на семь многоквартирных домов приходится один дворник, этого мало для поддержания чистоты и порядка на придомовых территориях (например, расчистка лестниц, проездов и тротуаров от льда и снега — это тоже задача дворника).
В 2023 году о дефиците дворников в стране заговорили в Госдуме. Зампредседателя комитета по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева предлагала вернуть советскую норму — предоставление дворникам жилья, чтобы мотивировать россиян работать ими. Но чиновница отметила, что зарплата у дворников вполне адекватная — до 70 тысяч рублей. Вероятно, это зарплатный уровень Москвы, потому что в Приморье, судя по анализу объявлений о вакансиях от популярного сервиса онлайн-рекрутинга, зарплаты дворников в среднем составляют 25 тысяч рублей.