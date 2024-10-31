Администрация Владивостока рассказала, когда решится мусорный кризис в городе

В МЦУ Владивостока на обе жалобы ответили, что график вывоза крупногабаритного мусора — один раз в 10 дней. Сбоя в графике не зафиксировано, вывоз негабаритных отходов запланирован на 4 ноября. Но подрядчик экологического оператора, который обслуживает эту часть города, сообщил, что на этих контейнерных площадках отсутствует работа дворника по сортировке мусора. КГО, картон, строительный мусор перемешаны в одну кучу, а должны быть разложены по группам. Картон должен быть не только сложен отдельной кучей, но и приведён в плоский вид силами собственника контейнерной площадки с участием дворника. (Ветки, шины и строительный мусор не относятся к твёрдым коммунальным отходам и в тариф вывоза регионального оператора не входят, их утилизацией должен заниматься собственник, у которого они образовались). О проблемных контейнерных площадках уведомили специалистов городского управления содержания жилфонда.