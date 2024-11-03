Солнце светило в Челябинске в октябре всего 150 часов

Согласно данным, средняя температура за октябрь составила от +2 до +4 градусов. Особенно теплым выдалось 8 октября, когда среднесуточные температуры превысили норму на 7−9 градусов и достигли +13…+15 градусов. В дневные часы воздух прогревался максимально до +24 градусов. В этот период во многих районах Челябинской области даже наблюдался 4 класс горимости леса.