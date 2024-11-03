Таллахасси
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Солнце светило в Челябинске в октябре всего 150 часов

Челябинский ЦГМС подвел итоги октября.

Сейчас в Таллахасси: +22° 2 м/с 78% 764 мм рт. ст. +22°
Источник: Комсомольская правда

Октябрь был полон контрастов: от аномально теплых дней до первых заморозков и снега. Не порадовала погода и малым количеством солнечного света. Челябинский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды подвел итоги этого месяца.

Согласно данным, средняя температура за октябрь составила от +2 до +4 градусов. Особенно теплым выдалось 8 октября, когда среднесуточные температуры превысили норму на 7−9 градусов и достигли +13…+15 градусов. В дневные часы воздух прогревался максимально до +24 градусов. В этот период во многих районах Челябинской области даже наблюдался 4 класс горимости леса.

Холод настиг Южный Урал во второй декаде октября. Местами, особенно в северо-восточных районах, температура опускалась до −22 градусов.

Наибольшее количество осадков за месяц было зарегистрировано в северо-восточных, центральных и частично горных северо-западных районах. Там выпало до 85% месячной нормы. На остальной территории области суммарное количество осадков составило от 10 до 27 мм, что составляет 35−65% месячной нормы, как сообщили в челябинском ЦГМС.

На некоторых территориях области снег лежал с 11 по 23 октября, его высота составляла от 1 до 14 сантиметров. Это на 20−38 дней раньше средних многолетних сроков. Солнце радовало нас всего 150 часов за весь месяц.