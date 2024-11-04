Первый снег пришёл в Хабаровск

В Хабаровске первый снег выпал чуть позже обычного срока — 27 октября. В прошлом году это произошло 2 ноября, и снегопад был сильным, так что установился снежный покров в 16 сантиметров. Самый ранний первый снегопад в краевой столице был зафиксирован 26 сентября 1964 года, а самый поздний — 20 ноября 1970-го.