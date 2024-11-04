Первый снег пришёл в Хабаровск

Как и ожидали синоптики, в День народного единства, 4 ноября, в Хабаровске выпал первый снег в этом сезоне. Его принёс циклон из соседнего Китая, который накрыл южную часть края.
По данным информационного агентства «Хабаровский край сегодня», снег выпал утром крупными хлопьями. Однако из-за слабых положительных температур он тает на асфальте. Лишь тонкий белый слой остаётся на ещё зелёной траве и подмёрзшей земле. Скорее всего, первый снег полностью растает.
Однако пришедший в южные районы региона циклон откроет ворота зиме. На этой неделе в Хабаровск ворвутся холодные воздушные массы.
— В тыл этого циклона будут вторгаться холодные воздушные массы. Температуры в крае понизятся ночью до −3… −10 градусов, местами ещё ниже, днём столбики термометров покажут 0… −5. Ветер с выходом циклона усилится до 9−14 метров в секунду, — говорил в недавнем интервью нашему изданию ведущий синоптик отдела долгосрочных прогнозов Хабаровского гидрометцентра Никита Перерва.
Интересно, что на севере Хабаровского края первый снег в этом сезоне выпал ещё в первой декаде октября. Сейчас там уже настоящая зима, и белое покрывало будет держаться до весны.
В Хабаровске первый снег выпал чуть позже обычного срока — 27 октября. В прошлом году это произошло 2 ноября, и снегопад был сильным, так что установился снежный покров в 16 сантиметров. Самый ранний первый снегопад в краевой столице был зафиксирован 26 сентября 1964 года, а самый поздний — 20 ноября 1970-го.