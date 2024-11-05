В Казахстане тестируют «тёплый асфальт»

Казахстанский дорожный научно-исследовательский институт (КаздорНИИ) начал тестировать технологию «тёплого асфальта» на республиканских дорогах, сообщает El.kz.
Эта инновация позволяет укладывать асфальт при температуре до −10 градусов, что значительно расширяет возможности строительства в зимний период, особенно в северных регионах Казахстана, где строительный сезон ограничен несколькими месяцами.
Стандартный асфальт требует температуры смеси не менее 125−130 градусов и может укладываться при температуре воздуха от +5 градусов. Новая технология «тёплой асфальтобетонной смеси» использует специальную добавку, позволяющую готовить смесь при 90 градусах, сохраняя при этом её физико-механические свойства. Это решение снижает энергозатраты на этапах приготовления и уплотнения асфальта, что благоприятно влияет на окружающую среду и снижает расходы.
Лабораторные исследования КаздорНИИ в Алматы подтвердили, что тёплая смесь соответствует стандартам горячего асфальта по прочности и износостойкости, а также обладает повышенной водостойкостью. Возможность укладки при более низкой температуре также делает её устойчивой к климатическим условиям Казахстана.
Новая технология уже была протестирована на участке автодороги «Курты-Бурылбайтал». При успешной апробации её использование позволит продлить строительный сезон, ускорить инфраструктурные проекты и уменьшить углеродный след от дорожных работ. Перспективы применения «тёплого асфальта» открывают возможности для улучшения дорожной инфраструктуры как в городах, так и в отдалённых районах, где перепады температур негативно сказываются на качестве покрытия.