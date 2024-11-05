В Казахстане тестируют «тёплый асфальт»

Стандартный асфальт требует температуры смеси не менее 125−130 градусов и может укладываться при температуре воздуха от +5 градусов. Новая технология «тёплой асфальтобетонной смеси» использует специальную добавку, позволяющую готовить смесь при 90 градусах, сохраняя при этом её физико-механические свойства. Это решение снижает энергозатраты на этапах приготовления и уплотнения асфальта, что благоприятно влияет на окружающую среду и снижает расходы.