«Матери могут не работать»: министр соцполитики Калининградской области — о том, как поддерживают семьи с детьми

Государство оказывает многодетным матерям такую поддержку, что они могут не работать. Об этом заявила министр социальной политики Калининградской области Анжелика Майстер, выступая на круглом столе «Сила человеческого капитала: как справиться с дефицитом кадров?». Мероприятие, организованное Балтийским деловым клубом, состоялось во вторник, 12 ноября, на площадке Музея Мирового океана.
Как рассказала глава ведомства, если семья имеет низкие среднедушевые доходы, она может претендовать на единое пособие. Оно зависит от размера прожиточного минимума в регионе. На сегодняшний день эта сумма составляет порядка 16 тысяч рублей в месяц. В зависимости от ситуации величина единого пособия разная. По словам Анжелики Майстер, в Калининградской области 70% получателей оно выплачивается в полном объёме.
«Маму нужно мотивировать выходить на рынок труда», — сказала глава ведомства, подчеркнув, что уровень господдержки сейчас такой, что матери могут не работать. — Причём даже одиночки".
«Получается, что женщине выгоднее сидеть дома, чем идти на работу?» — с сожалением в голосе заметили бизнесмены, чьи предприятия страдают от кадрового голода.
«Когда в семье трое детей, уход за ребёнком — это большой труд и для этого нужно время, — парировала Майстер. — Нужно сделать всё, чтобы мама могла воспитывать детей, не чувствуя социальную уязвимость. Важно, чтобы детей было больше, чтобы они рождались, иначе потом никто не придёт работать на ваши предприятия».