«Матери могут не работать»: министр соцполитики Калининградской области — о том, как поддерживают семьи с детьми

«Когда в семье трое детей, уход за ребёнком — это большой труд и для этого нужно время, — парировала Майстер. — Нужно сделать всё, чтобы мама могла воспитывать детей, не чувствуя социальную уязвимость. Важно, чтобы детей было больше, чтобы они рождались, иначе потом никто не придёт работать на ваши предприятия».