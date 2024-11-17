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Charli XCX и Энди Сэмберг представили юмористическую песню Here I Go

Британская поп-певица Charli XCX объединилась с комиком Энди Сэмбергом из группы The Lonely Island для записи трека Here I Go. Премьера композиции состоялась во время шоу Saturday Night Live (1975-…).

Источник: Звук

Британская поп-певица Charli XCX объединилась с комиком Энди Сэмбергом из группы The Lonely Island для записи трека Here I Go. Премьера композиции состоялась во время шоу Saturday Night Live (1975-…).

По сюжету песни Чарли и Энди — супружеская пара, которая любит вызывать полицию по любому мелкому поводу.

На трек Here I Go также было снято музыкальное видео. В нем можно увидеть, как из-за жалоб артистов стражи порядка арестовывают бабушку, девочку-скаута и даже собаку.

Ранее стало известно, что Charli XCX получила семь номинаций на премию «Грэмми», среди которых оказались «Альбом года», «Запись года» и другие.