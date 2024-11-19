Президиум ВНС во главе с Лукашенко сократил число судей Верховного суда по их просьбе

В частности, председатель Верховного суда Валентин Сукало, обратил внимание на то, что для реализации принятого в марте 2024-го Кодекса гражданского судопроизводства, унифицирующего процедуры как в экономическом, так и в гражданском правосудии, необходимы некоторые изменения в судоустройстве страны. Так, нужно создать новый Апелляционный экономический суд, чтобы сделать его судом второй инстанции. Также прописано поручение Верховному суду в течение шести месяцев внести предложение президенту по образованию такого суда.