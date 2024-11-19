Президиум ВНС во главе с Лукашенко сократил число судей Верховного суда по их просьбе

В Беларуси сокращено количество судей Верховного суда, сообщает БелТА.
Данное решение было принято президиумом ВНС во главе с президентом Беларуси Александром Лукашенко на заседании 19 ноября. Отмечается, что численность судей Верховного Суда сокращена по их просьбе.
В частности, председатель Верховного суда Валентин Сукало, обратил внимание на то, что для реализации принятого в марте 2024-го Кодекса гражданского судопроизводства, унифицирующего процедуры как в экономическом, так и в гражданском правосудии, необходимы некоторые изменения в судоустройстве страны. Так, нужно создать новый Апелляционный экономический суд, чтобы сделать его судом второй инстанции. Также прописано поручение Верховному суду в течение шести месяцев внести предложение президенту по образованию такого суда.
Сукало заметил, что предложения уже представлены в Администрацию президента. Однако существует нюанс, заключающийся в том, что новый суд нужно создать за счет собственных резервов судебной системы — без увеличения общей штатной численности. Он уточнил, что чтобы суд заработал нужны 27 судей.
— Мы посчитали, что 22 судьи мы можем изъять из действующих областных экономических судов в связи с сокращением их компетенций. И на пять судей необходимо уменьшить состав Верховного суда, которые будут переданы в новообразующийся суд, — уточнил глава Верховного суда.
И добавил, что по 22 судьям решения можно принять на уровне указа президента. А вот изменение численности состава Верховного суда теперь — в компетенции президиума Всебелорусского народного собрания. Поэтому вопрос рассмотрели на прошедшем заседании. Известно, что штатная численность Верховного суда — 76 судей, а после принятого решения президиума ВНС их будет 71.
И также президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, что исполкомы начнут согласовывать директоров частных структур.
Также глава страны заявил, что главы районов не несут той нагрузки, которую должны.