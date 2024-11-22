Андрей Травников в преддверии Дня Матери наградил многодетных мам НСО

Любые детские воспоминания и ощущения — самые искренние в жизни. Я вспоминаю, как мы в детстве жалели наших товарищей, у которых не было братьев или сестёр, и как завидовали тем ребятам, у которых их было много. Главная ценность в жизни — семья, это превыше всего. Уверен, ваши дети свои воспоминания счастливого детства в большой многодетной семье, рядом с любящей мамой и с надёжным отцом, пронесут через всю жизнь. В любой семье сохранение взаимоотношений между мужчиной и женщиной и особенно взаимоотношений с детьми — это большой труд всей жизни и каждого дня, и вам он удаётся", — отметил губернатор.