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В Башкирии оплата за услуги ЖКХ в 2025 году вырастет на 15%

Правительство России утвердило средние индексы повышения тарифов для каждого региона.

В Башкирии оплата за услуги ЖКХ в 2025 году вырастет на 15%. Правительство России утвердило средние индексы повышения тарифов для каждого региона. Распоряжение подписал Михаил Мишустин.

Согласно документу, в Башкирии тарифы на услуги ЖКХ вырастут как минимум на 14,5%. При этом региону от себя разрешено добавить еще до 2,1% к цене.

Напомним, тарифы ЖКХ в стране повышают раз в год 1 июля. В 2023 году на этот год был утвержден предельный индекс изменения платы за коммунальные услуги на уровне 13,6%. В среднем цена по платежкам за комуслуги в республике выросла на 1000 рублей.

экономика
ЖКХ