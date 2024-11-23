В Башкирии оплата за услуги ЖКХ в 2025 году вырастет на 15%. Правительство России утвердило средние индексы повышения тарифов для каждого региона. Распоряжение подписал Михаил Мишустин.
Согласно документу, в Башкирии тарифы на услуги ЖКХ вырастут как минимум на 14,5%. При этом региону от себя разрешено добавить еще до 2,1% к цене.
Напомним, тарифы ЖКХ в стране повышают раз в год 1 июля. В 2023 году на этот год был утвержден предельный индекс изменения платы за коммунальные услуги на уровне 13,6%. В среднем цена по платежкам за комуслуги в республике выросла на 1000 рублей.