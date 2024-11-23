Под Уфой пропали мальчик и девочка 11 и 13 лет

В Уфимском районе Башкирии пропали несовершеннолетние мальчик и девочка. Об этом рассказали активисты добровольческого поисково-спасательного отряда «БашРегионСпас».
Как сообщают волонтеры, сегодня дети ушли из дома в селе Михайловка, и до сих пор их местонахождение неизвестно.
Приметы Ивана Романенко: ему 13 лет, его рост — 146 сантиметров, у него худощавое телосложение, черные волосы и карие глаза. Был одет в черные куртку, штаны и кроссовки.
Приметы Анны Романенко: ей 11 лет, ее рост — 136 сантиметров, у нее худощавое телосложение, каштановые и карие глаза. Была одета в красную куртку, черные штаны и черные сапоги.
«БашРегионСпас» просит всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении пропавших, сообщить ее по телефону 8 (937) 3−102−112 или 112. Активисты в своем объявлении отмечают необходимость помощи добровольцев.
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