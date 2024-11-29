«Звучит “Дык бяры ж ты Яніну”, а не “бяры пiянiну”. Белорус Сергей Волчков сразил Вадима Галыгина в шоу “Точь-в-точь” образом Владимира Мулявина, а еще показал Лещенко, Серова и&

— В переводе с белорусского «канюшына» — это клевер. Интересно, что я бы хотел сказать зрителям, звучит: «Дык бяры ж ты Яніну». Это имя женское! Многие думают, что «бяры пiянiну»! Чем эта песня знаменательна?! Она народная, это проблема выбора, то есть парень советуется с мамой, кого взять вообще в жены. И вот разный выбор: працавiтая — это трудолюбивая. И вот перед ним проблема выбора, сейчас и у молодежи такой выбор стоит…, — обобщил 48-летний уроженец Борисова. — Поэтому эта песня будет актуальной всегда!