«Звучит “Дык бяры ж ты Яніну”, а не “бяры пiянiну”. Белорус Сергей Волчков сразил Вадима Галыгина в шоу “Точь-в-точь” образом Владимира Мулявина, а еще показал Лещенко, Серова и&

Уроженец белорусского Быхова певец Сергей Волчков сразил своего соотечественника Вадима Галыгина в образе легендарного основателя ВИА «Песняры» Владимира Мулявина. Вся эта сложная конструкция с участием белорусов случилась в шоу «Точь-в-точь», которое выходит этой осенью (а в перспективе и зимой) на российском Первом канале.
Сергей Волчков давно уже завоевал свою аудиторию: победитель второго сезона шоу «Голос» активно гастролирует в России, но не забывает он и о родной Беларуси. К примеру, в апреле 2024-го артист порадовал своих поклонников сольным концертом в минском Дворце Республики.
В свое время белорус был в команде Александра Градского. Фото: личная страница Сергея Волчкова в соцсети.
Словом, баритон Сергея Волчкова плотно ассоциируется с миром классической музыки и традиционной эстрады. Не зря Тамара Синявская, на курсе которой в свое время учился Волчков, не скрывала, что голос белоруса невероятно напоминает ей голос ее легендарного супруга Муслима Магомаева…
Но шоу «Точь-в-точь» подразумевает смену образов и перевоплощений и, как оказалось, на этом поприще Сергей Волчков способен невероятно поразить и впечатлить своих фанатов.
Женские образы артисту тоже подвластны. Фото: скриншот эфира Первого канала.
В кого преображался Сергей Волчков? Приготовьтесь удивиться: в уже вышедших выпусках шоу белорус примерил на себя образы Горга Отса, исполнив арию «Мистера Икс», Льва Лещенко с его бессмертной «Надеждой», Александра Серова с нетленкой «Я люблю тебя до слез».
Элвис Пресли в прочтении Волчкова получился весьма колоритным. Фото: скриншот эфира Первого канала.
Был и Элвис Пресли с классической «My way», и Дмитрий Хворостовский с песней «Подмосковные вечера», и Федор Шаляпин («Вдоль по Питерской»).
Образы в шоу — самые разные. Фото: скриншот эфира Первого канала.
Особый фурор у зрителей и членов жюри (а среди них еще один белорус — шоумен Вадим Галыгин) имели еще три номера. Сергей Волчков вышел на сцену в образе Людмилы Зыкиной (!), исполнив песню «Гляжу в озера синие», потом — кардинальный разворот: и вот Волчков поет «Владимирский централ», да поет так, что от Михаила Круга не отличишь.
Нетленку Владимира Круга Волчков спел невероятно проникновенно. Фото: скриншот эфира Первого канала.
Но особый восторг и высший бал от всех судей получил номер с песней «Касіў Ясь канюшыну». Сергей Волчков преобразился во Владимира Мулявина!
Белорус воплотил образ Владимира Мулявина. Фото: скриншот эфира Первого канала.
Это был самый настоящий фурор! Что же сказали Волчкову-Мулявину сраженные схожестью — и внешней, и вокальной — судьи?
Александр Олешко взял урок белорусского. Фото: скриншот эфира Первого канала.
Начал шоумен Вадим Галыгин. От номера он остался в самом натуральном восторге.
— Мне настолько волнительно сейчас оценить выступление Сережи. Для меня, как и для всех белорусов, «Песняры» — это наследие страны! И не только! Всего постсоветского пространства! Для меня все было! Думаю, что Сережа достоин самой высокой оценки! Не только от меня — попрошу всех членов жюри! Я ставлю пять! — сказал Галыгин.
Ведущий шоу Александр Олешко решил взять уроки белорусского и спросил Галыгина как переводится «касіў канюшыну»?
Вадим Галыгин пояснил значение некоторых строк песни. Фото: скриншот эфира Первого канала.
— В переводе с белорусского «канюшына» — это клевер. Интересно, что я бы хотел сказать зрителям, звучит: «Дык бяры ж ты Яніну». Это имя женское! Многие думают, что «бяры пiянiну»! Чем эта песня знаменательна?! Она народная, это проблема выбора, то есть парень советуется с мамой, кого взять вообще в жены. И вот разный выбор: працавiтая — это трудолюбивая. И вот перед ним проблема выбора, сейчас и у молодежи такой выбор стоит…, — обобщил 48-летний уроженец Борисова. — Поэтому эта песня будет актуальной всегда!
Гримеры постарались на славу. Фото: скриншот эфира Первого канала.
Следующим свое мнение относительно номера Сергея Волчкова высказывала певица Ева Польна. Ей безумно понравилось, ну, а отдельные респекты были высказаны в адрес «Песняров».
— Это было настолько задорно! Настолько это было круто, обаятельно! Я могу сказать, что это сегодня звучит офигенно. Когда ты слушаешь эти записи… И понимаешь, что ничего подобного не случилось, пока еще не произошло. И ты слушаешь прямо с гордость, что вот же, вот же!.. Как вокалист Сережа попал практически точь- в-точь, что еще сказать?
Судьи остались в восторге. Фото: скриншот эфира Первого канала.
Далее высказывался еще один член уважаемого жюри — певец и шоумен Сергей Минаев.
— Для нас для всех «Песняры» — это плеяда талантливейших вокалистов. Когда выходил Мулявин, было ощущение такое, что выходил батька такой… Сереж, ты сегодня вышел, я понял: сцена заходила ходуном! Я понял: идет батька, отец наш. Я тебе должен сказать: ты попал точь-в-точь, было здорово и тембрально. И бровь была такая — мулявинская! Мулявин, когда стоял на сцене, он проверял кто как гитару держит! Вообще, да! Кто как оделся! Серега, пятерка, конечно, пятерка!
Завершал судейский вердикт актер Михаил Боярский.
Михаил Боярский долго присматривался, пытаясь понять, кто перед ним. Фото: скриншот эфира Первого канала.
— Ну, бесспорно «Песняры» — это уникальное явление. Неповторимое. И конечно Сергей только подчеркнул их самобытность, их фантастический талант, спасибо большое! Пять, — Михаил Сергеевич был лаконичен.
Словом, Сергей Волчков триумфально участвует в «Точь-в-точь», белорус хоть и не является пока лидером турнирной таблицы, но имеет абсолютно все шансы на победу.
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