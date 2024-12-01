В Башкирии работают ярмарки выходного дня

Так, например, в Уфе ярмарки будут работать сегодня на участке автодороги по улице Правды — от Ухтомского до Новороссийской, на перекрестке улиц Интернациональной и Машиностроителей, на улице Рабкоров, 20, а также на площади имени Серго Орджоникидзе, перед Дворцом спорта и Дворцом молодежи, сообщал Башинформ.