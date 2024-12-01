В Башкирии работают ярмарки выходного дня

Традиционно на таких ярмарках можно приобрести натуральную, свежую продукцию местного производства. На этой неделе, с 29 по 1 декабря, ярмарки проходят в 38 городах и районах республики. В общей сложности, за эти три дня организовано 57 ярмарочных площадок. Адреса и контактные данные собраны на сайте минторга РБ по ссылке.
Так, например, в Уфе ярмарки будут работать сегодня на участке автодороги по улице Правды — от Ухтомского до Новороссийской, на перекрестке улиц Интернациональной и Машиностроителей, на улице Рабкоров, 20, а также на площади имени Серго Орджоникидзе, перед Дворцом спорта и Дворцом молодежи, сообщал Башинформ.