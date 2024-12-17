Новогоднюю елку во Владивостоке можно приобрести по 14 адресам

С 12 декабря в приморской столице активно начали работать елочные базары. Главный символ Нового года можно приобрести по 14 адресам в разных районах города.
Как отмечает пресс-служба управления по развитию предпринимательства и потребительского рынка, торговля хвойными деревьями продолжится до 31 декабря включительно.
В городе размещены как елочные базары, так и автолавки. Кроме того, торговать хвойной продукцией будут на территории стационарных предприятий.
Продажа елок осуществляется или готовится к открытию по следующим адресам:
ул. Верхнепортовая, 68 (два места).
ул. Воронежская, 1.
ул. Жигура, 48.
просп. Красного Знамени, 90.
просп. Красного Знамени, 114 (три места).
ул. Лермонтова, 75.
ул. Пшеницына, 22.
ул. Светланская, 177.
ул. Тухачевского, 52.
ул. Шилкинская, 21.
ул. Сабанеева, 16.
ул. Нахимова, 1.
ул. Полярная, 1.
ул. Терешковой, 10.
До 31 декабря сотрудники администрации города Владивостока совместно с сотрудниками УМВД города Владивостока ежедневно будут проводить рейдовые мероприятия, направленные на выявление и пресечение незаконной реализации новогодних елей в неустановленных местах.