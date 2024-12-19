Мэрия Омска прокомментировала снос деревьев у кинотеатра «Маяковский»

Сквер вокруг кинотеатра «Маяковский» в центре Омска приведут в порядок. Собственники кинотеатра намерены сделать вокруг здания современное комфортное пространство. Проект благоустройства согласован. В том числе, как особо подчёркивает мэрия, с Омской Епархией.
С четвёртого раза городская комиссия по сносу, обрезке и восстановлению зелёных насаждений одобрила обращение ООО «Торговая фирма “Омь”», инициировавшей благоустройство.
Под вынужденный снос при реконструкции территории попадёт 31 дерево. Как заверили в мэрии, 19 из них — аварийные. За остальные в бюджет мэрии поступит компенсация в 320 тысяч рублей. Кроме того, после вырубки этих деревьев по периметру кинотеатра высадят 225 деревьев и 1000 декоративных кустарников. Появится вокруг кинотеатра и рулонный газон.
Благоустройство территории начнётся в следующем году. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Омска.