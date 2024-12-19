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В Свердловской области заработало приложение для междугородних автобусов

Приложение сделает удобнее поездки по региону.

Источник: Комсомольская правда

В Свердловской области запустили мобильное приложение «Свердловский транспорт», которое поможет пассажирам междугородних автобусов. Об этом пишет ИА «Уральский меридиан».

С помощью нового приложения пользователи могут оперативно получать актуальную информацию о расписании движения автобусов на ближайшие даты, прогнозирование времени прибытия автобуса, уведомление о его приезде.

Маломобильные пассажиры могут теперь получить информацию об автобусах с пандусом или низким полом, которые курсируют на каждом конкретном маршруте.

Бесплатное приложение «Свердловский транспорт» доступно для пользователей устройств на iOS и Android через Google Play. Также его можно сказать по QR-коду, который размещен на остановках общественного транспорта.