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В схему движения троллейбусного маршрута № 6 введут новые остановочные пункты

Изменения вступят в силу с 29 декабря.

Источник: Город Казань.KZN.RU

В Казани в схему движения троллейбусного маршрута № 6 внесут три новых остановочных пункта. С 29 декабря общественный транспорт начнет курсировать согласно изменениям.

Троллейбус № 6 будет следовать от остановочного пункта «Сквер им. Г. Тукая» по улицам Павлюхина, Даурской, Хади Такташа, Оренбургскому тракту и далее по маршруту. В схему движения введут новые остановочные пункты: «Казанский зооботанический сад», «Квартал Юстиции», «Танковое училище».

Для комфорта горожан будут внесены корректировки в запись автоинформаторов и изготовлены указатели новых остановочных пунктов, сообщает комитет по транспорту Казани. Плановые рейсы будут откорректированы.

Напомним, с 29 декабря по 8 января общественный транспорт будет курсировать по графику выходного дня. В новогоднюю ночь работу автобусов, троллейбусов и трамваев продлят до 2:00, а метрополитен будет открыт до 0:00.