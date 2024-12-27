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Отыскали ближе к полуночи: в Уфе вернули поиски 14-летней девочки

В Уфе завершились поиски 14-летней девочки.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе завершились поиски 14-летней девочки. Об этом рассказали активисты добровольческого поисково-спасательного отряда «БашРегионСпас».

Подросток пропала вчера. Спустя чуть больше часа после публикации объявления о ее пропаже волонтеры опубликовали в своей группе в социальной сети «ВКонтакте» радостное известие.

— Найдена, жива! — заявили добровольцы.

Где все это время была подросток — не уточняется.

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