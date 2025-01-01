Что нельзя делать 1 января в день Ильи Муромца, чтобы не «привязались» проблемы

1 января в народном календаре значится как день памяти Ильи Муромца. Это былинный герой, которого на Руси считали реальным избавителем Киева от татарского войска. Считается, что на самом деле Ильей Муромцем называли преподобного Илию Печерского, который был не только монахом, но и воином. Какие традиции и ограничения старались соблюдать в старину в эту дату, рассказывает ИА KrasnodarMedia.
Илия Печерский долго служил в войске Владимира Мономаха и только в старости решил принять монашеский обет в Киево-Печерской лавре. Муромским его называли потому, что родом богатырь был из села Карачарова, которое располагалось неподалеку от города Мурома.
Есть свидетельства, что на самом деле богатыря Илью звали «Чоботком» из-за истории о том, что он однажды отбивался от врагов сапогами — чоботами.
В день Ильи Муромца существовала традиция поминать погибших воинов.
Если 1 января дул сильный ветер, то осенью ждали щедрый урожай орехов в лесу. Звездная новогодняя ночь сулила богатый урожай чечевицы и ягод. Оттепель на 1 января обещала урожай ржи.
Что нельзя делать 1 января по народным приметам:
— Выносить мусор, чтобы вместе с ненужными вещами, пылью и грязью не вынести достаток и взаимопонимание между членами семьи.
— Скандалить, ругаться, чтобы не поссориться на долго.
— Много работать и одновременно лениться. Для гармоничного года и финансового успеха важно соблюсти золотую середину — не перетрудиться, но при этом выполнить какие-то важные дела.
— Занимать деньги, чтобы весь год не сидеть с пустыми карманами.
— Шить и вязать, чтобы не «пришить» или не «привязать» к себе проблемы из ушедшего года.