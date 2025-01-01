Что нельзя делать 1 января в день Ильи Муромца, чтобы не «привязались» проблемы

1 января в народном календаре значится как день памяти Ильи Муромца. Это былинный герой, которого на Руси считали реальным избавителем Киева от татарского войска. Считается, что на самом деле Ильей Муромцем называли преподобного Илию Печерского, который был не только монахом, но и воином. Какие традиции и ограничения старались соблюдать в старину в эту дату, рассказывает ИА KrasnodarMedia.