Умерла экс-директор ГМЗ «Петергоф» Елена Кальницкая

«За 13 лет в статусе генерального директора музея-заповедника “Петергоф” Елена Яковлевна многое сделала для его развития, сохранения и популяризации. Под ее руководством были проведены колоссальные реставрационные работы парковых ансамблей и дворцов, созданы и обновлены многие музеи, проделана огромная исследовательская работа по изучению истории Петергофа. Светлая память о Елене Яковлевне будет вечно жить в Петергофе», — сказано в сообщении на сайте музея-заповедника.