Кардиолог рассказал, почему не следует распивать алкоголь на морозе

Второй момент — это сонливость. Человек может уснуть на морозе и не проснуться, потому что фактически замёрзнет. Ситуация может сложиться так: «Я сейчас посижу на лавочке, немного покемарю», и всё. Это самое опасное, потому что это мнимое благополучие. Человек чувствует, что ему жарко и тепло, но алкоголь быстро сгорит, и организм не сможет вырабатывать столько тепла. Человек просто погибнет.