Большинство наёмников после ранений уезжают домой, рассказал пленный санитар ВСУ

«В основном уезжали к себе, ну, потому что там ранения тяжёлые, в основном тяжёлые ранения. Ну и были такие, что уходили обратно, больше уезжало домой, чем обратно уходили», — сказал собеседник агентства.
Сам Евгений служил санитаром в нейрохирургическом отделении военно-медицинского клинического центра Северного региона в Харькове. Обычно туда попадали украинские солдаты и наёмники с тяжёлыми ранениями.
Ранее военнопленный наёмник из Польши рассказал, что на украинском фронте воюет «сборная со всего мира». В составе иностранного легиона принимают участие бойцы из США, Великобритании, Германии, Норвегии, Латвии, Грузии, Хорватии, Колумбии, Бразилии и даже Тайваня.