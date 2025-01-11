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Минздрав Беларуси зарегистрировал лекарство от рака на основе киллерных клеток

Минздрав Беларуси официально зарегистрировал лекарство от рака на основе естественных киллерных клеток.

Источник: Комсомольская правда

Министерство здравоохранения Беларуси официально зарегистрировало первый противоопухолевый биомедицинский клеточный продукт на основе естественных киллерных клеток человека.

Как рассказал замдиректора РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии Михаил Белевцев, слова которого приводит Sputnik.by, работа над новым препаратом длилась на протяжении пяти лет.

В рамках апробации препарата были проведены его клинические испытания, в результате получен устойчивый положительный статистически подтвержденный результат: с помощью новой технологии лечились 28 пациентов.

Как подчеркнул Михаил Белевцев, в последнее время именно клеточная иммунотерапия получает все большее эффективное применение в лечении онкологических заболеваний. Основа метода заключается в активизации собственных ресурсов иммунной системы человека для борьбы с раком.

Ранее мы писали о том, что 59-летний мужчина замерз насмерть в лесу в Ляховичском районе (тут про это).