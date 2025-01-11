Минздрав Беларуси зарегистрировал лекарство от рака на основе киллерных клеток

Министерство здравоохранения Беларуси официально зарегистрировало первый противоопухолевый биомедицинский клеточный продукт на основе естественных киллерных клеток человека.
Как рассказал замдиректора РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии Михаил Белевцев, слова которого приводит Sputnik.by, работа над новым препаратом длилась на протяжении пяти лет.
В рамках апробации препарата были проведены его клинические испытания, в результате получен устойчивый положительный статистически подтвержденный результат: с помощью новой технологии лечились 28 пациентов.
Как подчеркнул Михаил Белевцев, в последнее время именно клеточная иммунотерапия получает все большее эффективное применение в лечении онкологических заболеваний. Основа метода заключается в активизации собственных ресурсов иммунной системы человека для борьбы с раком.
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