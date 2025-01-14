Сколько крымчан и когда совершат хадж в 2025 году

По словам Гафарова, расположенные на территории Саудовской Аравии святыни ислама обязан каждый истинный мусульманин. Поехать к ним можно в любое время, такое паломничество называется умра.
Но только в определенный период оно имеет важнейшее значение и именуется хадж — со своими ограничениями, конкретным маршрутом и временем посещения святых мест, подчеркнул Гафаров.
«То, что предписано и человек обязан совершить, происходит в определенное время. В этом году хадж будет с 21 мая по 21 июня, то есть на протяжении месяца. Как раз в этот период праздник жертвоприношения Курбан-байрам, 6 июня. И до него, и после припадает паломничество».
В этом году Хадж-Миссией России было выделено 500 квот для крымчан, и это весомое число, добавил он.
«Сейчас идет работа, и мы надеемся, что все они будут заполнены. Квота региональная, и в первую очередь она для крымчан. Всегда есть спрос», — заметил заместитель муфтия.
Гафаров подчеркнул, что в хадже может участвовать любой крымский мусульманин.
«Надо подать документы, подписать договор. Понятно, что это стоит определенных материальных затрат. Но, если есть такая возможность, можно поехать и совершить хадж», — сказал Гафаров.
С точки зрения ислама, для совершения хаджа человек должен быть материально сильным, важно также быть и здоровым, отметил он.
«Потому что это серьезный обряд, к которому нужно быть готовым не только материально и духовно, но и физически», — пояснил Гафаров.
Духовное управление мусульман Крыма сообщило о начале приема документов для хаджа в 2025 году в начале декабря. В 2024 году участие в паломничестве в Мекку, по данным муфтията Крыма, приняли 300 крымчан. В 2023 году Крым помог мусульманам из новых регионов РФ поехать в хадж.
Хадж — один из пяти столпов ислама, согласно которому каждый человек, имеющий достаток и здоровье, должен хотя бы один раз в жизни посетить святые места, откуда начинался ислам и куда был ниспослан пророк Мухаммед. Паломничество к святыням ислама включает посещение Мекки и Медины в Саудовской Аравии.