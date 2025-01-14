Сколько крымчан и когда совершат хадж в 2025 году

«То, что предписано и человек обязан совершить, происходит в определенное время. В этом году хадж будет с 21 мая по 21 июня, то есть на протяжении месяца. Как раз в этот период праздник жертвоприношения Курбан-байрам, 6 июня. И до него, и после припадает паломничество».