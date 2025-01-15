В Пермском крае власти пообещали не переименовывать улицу Курта Кобейна

Вскоре вышел первый альбом, а второй принес группе всемирную известность. Песня Smells Like Teen Spirit стала хитом, а самого Кобейна считали «голосом поколения». Несмотря на это, он страдал депрессией, употреблял наркотики. Музыка отошла на второй план после женитьбы на Кортни Лав и рождения ребенка. Кобейн боролся с зависимостью, после нескольких попыток излечиться Курт Кобейн покончил с собой. Его не стало 5 апреля 1994 года. Журнал Rolling Stone включил его в список 100 величайших гитаристов всех времен.