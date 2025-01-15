В Пермском крае власти пообещали не переименовывать улицу Курта Кобейна

В Пермском крае обнаружили улицу Курта Кобейна. Имя легендарного музыканта и лидера группы Nirvana увековечили семь лет назад. Теперь поползли слухи, что название намерены сменить «из-за репутации» рокера, однако в местной администрации информацию опровергли. Кто и когда решил увековечить Кобейна на Урале и кому это не нравится — в материале «Газеты.Ru».
Кобейн под Пермью.
На необычное для России название обратили внимание пользователи сети. Фрагмент карты в своем Telegram-канале опубликовал московский историк Павел Гнилорыбов. Улица Курта Кобейна отображается в почтовых сервисах, ее можно найти в популярных приложениях и на онлайн-картах.
В администрации Добрянского городского округа подтвердили — ~такая улица действительно есть~, она находится в садовом товариществе «Родник» недалеко от деревни Ельники.
«Название этой улице было присвоено в 2018 году на основании постановления администрации Краснослудского поселения. К слову, на этой улице находятся лишь два дома. Вероятно, инициаторами такого названия выступили местные жители. Другой информации об инициаторах нет», — добавили в администрации.
Решение об увековечении памяти Курта Кобейна приняли жители СНТ «Радуга» в 2018 году. Провели общее собрание, проголосовали, отнесли документ главе Краснолудского поселения Елене Сосниной. Она рассказала Ural Mash, что тогда не имела ничего против нового названия, хоть и не слушала Nirvana. Сейчас на улице — табличка и два дома, им уже присвоили почтовые адреса.
В мэрии Добрянки изданию 59.ru заявили, что улица Курта Кобейна официально не входит в состав СНТ, однако граничит с ним. Кто именно предложил такое название — никто теперь не помнит.
«СНТ приходили с готовой разбивкой улиц и предлагали свои названия. Одни называли улицы Вишневой, Абрикосовой и так далее. Другие давали чьи-то имена. В одном СНТ житель вообще назвал улицу в честь себя!» — рассказала экс-глава Краснослудского сельского поселения Елена Соснина.
В администрации округа, по данным Ural Mash, теперь не исключают переименования улицы. Причина в том, что Кобейн умер якобы от передозировки наркотиков, поэтому не следует лишний раз упоминать имя музыканта. Однако вскоре эту информацию опровергли.
Пользователи сети засыпали комментариями новости об улице Кобейна. СНТ «Родник» даже предложили переименовать в «Клуб 27», намекая на возраст, когда умер лидер Nirvana и другие музыканты. Один из комментаторов пошутил, что песню Smells Like Teen Spirit написали именно под Пермью, а другой задался вопросом, где находятся улицы Криста Новоселича и Дейва Гроула, других участников легендарной группы.
Кто такой Курт Кобейн.
Музыкант родился 20 февраля 1967 года в Абердине, Вашингтон. В середине 1980-х он начал увлекаться панк-роком, а в 1987-м с Кристом Новоселичем создал группу Nirvana.
Вскоре вышел первый альбом, а второй принес группе всемирную известность. Песня Smells Like Teen Spirit стала хитом, а самого Кобейна считали «голосом поколения». Несмотря на это, он страдал депрессией, употреблял наркотики. Музыка отошла на второй план после женитьбы на Кортни Лав и рождения ребенка. Кобейн боролся с зависимостью, после нескольких попыток излечиться Курт Кобейн покончил с собой. Его не стало 5 апреля 1994 года. Журнал Rolling Stone включил его в список 100 величайших гитаристов всех времен.