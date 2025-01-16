«Начали бы стрелять, не то в ухо, не то в голову… А что потом?». Лукашенко сказал, что белорусам не нужно шоу на выборах

Президент Беларуси Александр Лукашенко, говоря об электоральной кампании, высказался про шоу на выборах, сообщает БелТА.
В частности, белорусский президент искренне признался, что просто не успевает и не может следить за избирательной кампанией. И подчеркнул, что в Беларуси не нужно шоу, но следует спокойно идти к выборам.
— Если бы мы сейчас развернули это шоу на всю страну и друг в друга начали бы стрелять, не то в ухо, не то в голову, «весело» бы было… А что потом? Поэтому спокойно идем к выборам, — подчеркнул он.
При этом Александр Лукашенко обратился к белорусам, призывая прийти на выборы и отдать свой голос, для чего отводиться достаточное количество времени. Также он оценил кандидатов на президентский пост.
— Если найдете возможность и время, придите проголосуйте. Определитесь и проголосуйте. Пять кандидатов с разными позициями, разные точки зрения, — констатировал президент.
Напомним, выборы президента назначены в Беларуси на 26 января 2025 года.
Также соцопрос показал, что 82,5% белорусов поддержат на выборах действующего президента.
При этом Александр Лукашенко заявил, что на выборах президента сейчас не до дебатов.