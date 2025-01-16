Ричмонд
-9°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Начали бы стрелять, не то в ухо, не то в голову… А что потом?». Лукашенко сказал, что белорусам не нужно шоу на выборах

Лукашенко обратился к белорусам на тему выборов, сказав о шоу со стрельбой в ухо.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко, говоря об электоральной кампании, высказался про шоу на выборах, сообщает БелТА.

В частности, белорусский президент искренне признался, что просто не успевает и не может следить за избирательной кампанией. И подчеркнул, что в Беларуси не нужно шоу, но следует спокойно идти к выборам.

— Если бы мы сейчас развернули это шоу на всю страну и друг в друга начали бы стрелять, не то в ухо, не то в голову, «весело» бы было… А что потом? Поэтому спокойно идем к выборам, — подчеркнул он.

При этом Александр Лукашенко обратился к белорусам, призывая прийти на выборы и отдать свой голос, для чего отводиться достаточное количество времени. Также он оценил кандидатов на президентский пост.

— Если найдете возможность и время, придите проголосуйте. Определитесь и проголосуйте. Пять кандидатов с разными позициями, разные точки зрения, — констатировал президент.

Напомним, выборы президента назначены в Беларуси на 26 января 2025 года.

Также соцопрос показал, что 82,5% белорусов поддержат на выборах действующего президента.

При этом Александр Лукашенко заявил, что на выборах президента сейчас не до дебатов.