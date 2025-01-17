В Башкирии на уборку трасс вывели 1158 спецмашин

Так, всего на дорогах республики работали 1158 едиинц техники. Федеральные трассы убирали 261 спецмашина, а на региональных работали 647 уборочных машин. Для очистки от снега уфимских улиц к работе привлекли 250 единиц техники. Всего за сутки в Башкирии использовали почти 4,5 тысячи тонн спецматериалов для обработки против гололеда.