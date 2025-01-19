Добраться до работы без пробок: в Магнитогорске из-за ремонта Северного моста запускают бесплатные электропоезда

В Магнитогорске Челябинской области из-за капитального ремонта Северного моста запустят два дополнительных пригородных поезда. Электрички сообщением «Магнитогорск-Пассажирский» — «Магнитогорск Грузовой» будут курсировать с 20 января. В первую очередь транспорт выходит на маршрут для сотрудников металлургического комбината. Так они смогут комфортно и без опозданий добраться до своего рабочего места.
Как сообщили в ЮУЖД, поезда будут курсировать ежедневно. Два раза в сутки — отправление со станции «Магнитогорск-Пассажирский» (в 05:36 и в 17:33), три раза в обратную сторону со станции «Магнитогорск Грузовой» (в 07:54, 18:18 и 19:48). Пока проезд на электричках бесплатный — покупка билетов не требуется.
В ЮУЖД также рассказали, что в связи с запуском дополнительных поездов, поменялось расписание действующих. Так, «Магнитогорск-Пассажирский» — «Карталы» будет отправляться со станции на 36 минут позже (в 18:50), а прибывать на 39 минут позже (22:01). В обратную сторону поезд будет отправляться в 18:13, а прибывать в 21:23.
Как ранее писала «КП-Челябинск», с 8 января в Магнитогорске начался капитальный ремонт Северного моста. До 1 ноября изменилась схема движения автобусов, трамваем и маршрутных такси.