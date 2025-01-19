Добраться до работы без пробок: в Магнитогорске из-за ремонта Северного моста запускают бесплатные электропоезда

В ЮУЖД также рассказали, что в связи с запуском дополнительных поездов, поменялось расписание действующих. Так, «Магнитогорск-Пассажирский» — «Карталы» будет отправляться со станции на 36 минут позже (в 18:50), а прибывать на 39 минут позже (22:01). В обратную сторону поезд будет отправляться в 18:13, а прибывать в 21:23.