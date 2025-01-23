Профессия курьера вошла в топ-20 наиболее оплачиваемых в Ростовской области

Работа курьером вошла в топ-20 наиболее оплачиваемых профессий в Ростовской области по итогам 2024 года. Об этом сообщают эксперты портала hh.ru.
В прошлом году специалистам, работающим в доставке, предлагали до 118,9 тысячи рублей. Это оказалось немногим больше зарплатных условий системных аналитиков (116,3 тысяч рублей), машинистов (115,1 тысячи рублей), водителей (114,9 тысячи рублей) и даже директоров по персоналу (112 тысячи рублей).
При этом больше, чем курьерам работодатели были готовы платить главным инженерам проектов (124,5 тысячи рублей), прорабам (127,2 тысячи рублей), токарям и фрезеровщикам (127,7 тысячи рублей), сварщикам (129,3 тысячи рублей), руководителям отдела продаж (135 тысячи рублей) и геодезистам (141,8 тысячи рублей).
Самыми высокооплачиваемыми сотрудниками в организациях и на предприятиях оказались руководители группы разработки (170 тысяч рублей), генеральные и исполнительные директора (175 тысяч рублей), а также сотрудники на позиции коммерческого директора (200 тысяч рублей).
Самые скромные заработки в 2024 году были у дворников (30,3 тысячи рублей) и уборщиков (33,1 тысячи рублей).