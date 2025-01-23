Профессия курьера вошла в топ-20 наиболее оплачиваемых в Ростовской области

В прошлом году специалистам, работающим в доставке, предлагали до 118,9 тысячи рублей. Это оказалось немногим больше зарплатных условий системных аналитиков (116,3 тысяч рублей), машинистов (115,1 тысячи рублей), водителей (114,9 тысячи рублей) и даже директоров по персоналу (112 тысячи рублей).