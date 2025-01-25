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В Москве обновили правила пользования метро

В список правил пользования метро в Москве внесли изменения, сообщила пресс-служба департамента транспорта Москвы.

Источник: Петр Ковалев/ТАСС

В частности, в правилах указано, что пассажирам не следует самостоятельно открывать двери вагонов и препятствовать их открытию во время остановок. На станциях и в переходах метрополитена запрещено пользоваться велосипедами, самокатами и другими средствами передвижения.

Для перевозки транспортных средств необходимо использовать специальные чехлы. Домашних животных следует провозить в контейнерах или клетках. Исключение — собаки-поводыри на поводке.

В вагонах москвичам рекомендуют пользоваться наушниками при прослушивании музыки или просмотре видео.

Выпивать и курить на территории метрополитена запрещается.

В середине января вице-мэр Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов рассказал, что за пять лет количество современных поездов в столичном метро увеличилось почти на 20%.

По его словам, новые поезда пополнили парки сразу десяти линий метро, причем на некоторых ветках полностью заменили устаревший подвижной состав, другие линии укомплектовали современными составами к открытию новых станций, а где-то увеличили количество новых поездов с кондиционерами для комфорта пассажиров. Московское метро является лидером в Европе по темпам обновления подвижного состава, добавил Ликсутов.