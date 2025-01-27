Певец Хабиб исполнил песню «Любэ» «От Волги до Енисея» для альбома-трибьюта

Он отметил, что ему нравится драйв этой композиции, и он исполнил ее колоритом, весельем и раздольем. Певец поделился, что эта патриотичная песня созвучна ему, ведь он часто ездит с гастролями по всей стране, в том числе и за пределами Волги и Енисея.