Певец Хабиб исполнил песню «Любэ» «От Волги до Енисея» для альбома-трибьюта

Критики после выхода песни не прекращают спорить, почему «Любэ» так «сократила» географию России, ограничив ее пределами Волги и Енисея. Например, были даже люди, которые решили пошутить и сделали карту страны якобы согласно тексту песни, обрезав территорию как раз по двум рекам.
«Эти строки — просто поэтическая метафора, ничего больше. Конечно же, и Александр Шаганов, и мы с [композитором] Игорем Матвиенко прекрасно знаем нашу географию. Художник увидел так, как увидел, и нам понравилось! Это про нашу страну, в которой мы живем и которую искреннее любим», — объяснил Расторгуев.
Несмотря на критику и шутки, песня полюбилась слушателям и стала одним из главных хитов «Любэ». Дело в том, что композиция, как и сама Россия, очень жизнерадостная, добродушная и размашистая, передает хороший настрой и любовь к родной стране без оглядки на границы.
«Песня — это не урок географии! В этой работе “Любэ”, считайте, одна прекрасная река нашей Родины через припев передает привет другой великой реке России. Люблю ее слушать за задор и в то же время лиричность. За подвижность и танцевальность, к тому же она радостная!» — поделился Шаганов.
Поэт рассказал, что написал стихи к этой композиции на музыкальном фестивале «Славянский базар», который ежегодно проходит в Витебске в Белоруссии. После концерта в честь Дня белорусской культуры Шаганов вышел из зала в одухотворенном настроении, зарядившись атмосферой и музыкой. Вернувшись в гостиницу, он написал «От Волги до Енисея».
«Группу “Любэ” и все их песни я слушаю с самого раннего детства. Мне очень нравится их творчество, и самая моя любимая песня — это “От Волги до Енисея”. Поэтому я ее и выбрал», — рассказал Хабиб.
Он отметил, что ему нравится драйв этой композиции, и он исполнил ее колоритом, весельем и раздольем. Певец поделился, что эта патриотичная песня созвучна ему, ведь он часто ездит с гастролями по всей стране, в том числе и за пределами Волги и Енисея.
Ранее, 27 декабря, художественный руководитель хора Сретенского монастыря Андрей Полторухин рассказал, что хор исполнил песню «Конь» группы «Любэ» в собственной обработке, отметив, что оригинал композиции сразу стал очень народным, ведь он понятен русскому человеку. Матвиенко вспомнил, что во время одного из первых представлений «Коня» Расторгуев расчувствовался так, что у него на лазах выступили слезы.
Первым синглом с альбома-трибьюта стала песня «Станция “Таганская” в исполнении рок-музыканта Гарика Сукачева. Он рассказал, что больше 40 лет знает Расторгуева и отлично помнит первые песни “Любэ”.
Трибьют «Любэ. 35. Всё опять начинается…» — переосмысление песен группы другими музыкантами в их фирменном стиле. Идея записать такой альбом появилась больше года назад, и в работе над ним приняли участие более 50 исполнителей и коллективов различных поколений и жанров.